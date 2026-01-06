男童夜間失聯 臺西警迅速尋回化解驚魂

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣臺西鄉近日傳出一起男童夜間外出未歸事件。橋頭派出所指出，一名女子於晚間報案，表示孩子未告知家人即離家，且長時間未返，家屬因無法聯繫上人而感到不安。

警方受理後，立即調派警力展開協尋，並鎖定男童可能前往的路線與活動區域進行搜尋。經過約一小時查找，警方於轄區內發現該名男童，當時其獨自騎乘腳踏車在外活動。

警方詢問後得知，男童因一時無聊自行外出，未意識到夜間外出可能帶來的危險。員警確認其安全無虞後，將人護送返家，並向家屬說明尋獲經過。

臺西分局表示，此次能迅速尋回孩童，關鍵在於家屬即時通報與警力迅速應變，也提醒夜間若發現家人失聯，應儘早向警方反映，以利即時處理。（照片／臺西分局提供）