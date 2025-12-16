男童大路口等紅燈...暖警「守候伴行」感動40萬網：讓這份溫暖傳遞下去

記者羅欣怡／新竹報導

看起來像低年級的小朋友在等紅綠燈，一旁的員警也注意到他。（圖／網友___.gladys授權提供）

寒風中最溫暖的陪伴！有民眾昨（15日）一大早在新竹縣竹北路口等紅燈時，發現一名國小男童獨自等紅綠燈，綠燈一亮，後方的波麗士沒有第二句話，默默地跟在後方，就像守護神般護送男童安全抵達馬路另一端，畫面曝光後感動40萬網友，直呼「天氣冷冷的，心卻被這個畫面融化了。」

男童過馬路前，還跟不認識的員警說掰掰。（圖／網友___.gladys授權提供）



網友在Threads上PO出影片，短短40秒的影片，卻記錄下暖心瞬間。15日上午7時許，一名看起來低年級的小男童前往學校途中，在路口等紅綠燈，這時剛上崗就定位的員警注意到這個小小的身影，兩人還來不及有什麼互動，綠燈就亮了，男童還有禮貌的轉頭揮手說掰掰，下一秒，員警揮揮指揮棒暗示該過馬路了，接著就默默跟在男童後方，確認男童安全抵達後，才轉身開始準備勤務，兩人間沒有對話，卻是最讓人動容的畫面。

目擊的網友說，警察守護小朋友上學，溫柔又有責任感，真的值得滿滿的掌聲與讚，直呼「天氣冷冷的，心卻被這個畫面融化了」。她也向《三立新聞網》透露，自己也是警眷，當下剛好在等紅燈，看到孩子自己上學，心裡很有感觸，覺得這個孩子很獨立，下一幕看到警察守護小男孩的畫面，覺得非常暖心，也讓她很感動，「同時也希望把這樣的正向感受分享給老公（警察），讓這份溫暖能夠被傳遞下去」。

綠燈一亮，員警默默地跟在男童後面，雖沒有對話，卻是最暖心的畫面。（圖／網友___.gladys授權提供）

畫面曝光，立刻吸引41萬網友點閱，紛紛留言「溫暖可愛死了，新竹縣應該簽個嘉獎」、「應該也是身為人父的波麗士，舉動很像爸爸」、「好溫柔！月初在文興自強南路口和五歲女兒一起過馬路時，也遇到交警幫忙擋下經國橋右轉的車流，真心感謝」、「社會的美好，就是從這些日常生活小舉動中可以體現出的」、「警民一家的最佳寫照，彎下身的不只是身影，而是一份溫柔而堅定的守護」。

