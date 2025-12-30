男童急性心肌炎後送搶命 凌天航空職工溫馨贈臂章安撫

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國圍島軍演，台灣上空氣氛劍拔弩張！澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空昨(29)日接獲衛福部空審中心下令三總澎湖分院有1名男童，因急性心肌炎需緊急送往高雄長庚醫院進行後續治療。

今年澎湖出現多起幼兒腸病毒重症案例，病患後送都是由凌天航空執行醫療後送任務，其中隨行醫護人員就是陳萬昇主任，男童在後送的過程中，以童言童語表達希望能在台灣本島醫學中心的治療下康復出院，此次隨機的航空醫護人員陳萬昇，拆下自己的臂章贈送給男童，並一同允諾在澎湖健康再會，安撫男童不安心理，提供有力支持。

凌天航空在29日晚間6時07分在澎湖機場起飛、6時50分高雄機場落地、7時15分到達高雄長庚醫院。雖然受到中國軍演影響，台海上空氣氛詭譎多變，但為了在第一時間搶救寶貴生命，仍是卯足全力爭分奪秒，安全完成後送任務，接下來由院方接手治療。

陳萬昇表示，每位同仁都並持著視病猶親的態度堅守在第一線，過往經常見到同仁們自掏腰包贈與家境清寒的後送孩童尿布、奶粉等所需物品，這些善心善舉是公司從上至下的企業文化，所以凌天航空是國內目前唯一未曾因空中醫療後送造成與病患及家屬間訴訟問題的公司，甚至在監察院針對外勞醫療後送的人球案調查報告中，指出凌天航空基於人道救援執行醫療後送任務。

