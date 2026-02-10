男童感冒後突發高燒！醫拉褲管驚見恐怖病徵 急送加護病房救命

秋冬流感季節，家長面對孩子感冒發燒症狀需格外留意。小兒科醫師羅士軒近日在臉書分享一起驚險案例，一名12歲男童幾天前因感冒就診，原本已經退燒，沒想到當天又再度出現高燒症狀回診。

醫師觀察到男童出現異於常人的虛弱感，心中總覺得有異。在流感好發季節，發燒加上全身無力最容易被聯想到流感，但羅士軒醫師憑著經驗直覺，多問了一句還有哪裡不舒服。此時母親才想起，孩子早上一直喊腳痛。

醫師立即請男童拉起褲管檢查，發現小腿不只紅腫，還有明顯壓痛。羅士軒醫師表示，當下腦中立刻浮現幾個嚴重的鑑別診斷，包括蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎。他當機立斷，決定不做流感快篩，也不開常規藥物，直接開立轉診單，語氣堅定地請家長帶孩子前往台大急診。

男童到達急診後立刻住院施打抗生素治療。治療過程中，男童一度因為血壓過低，必須轉入加護病房觀察三天。所幸在醫療團隊積極治療下，病情逐漸穩定，最終轉回一般病房繼續治療。

經急診醫師診斷，高度懷疑男童罹患的是「毒性休克症候群」。羅士軒醫師解釋，毒性休克症候群是指因細菌引起的全身性併發症，除了局部傷口感染外，還會引起全身性反應。這種病症可能引發低血壓、休克、呼吸窘迫、嚴重組織壞死，甚至多重器官衰竭而致命。

羅士軒醫師強調，若未及時處理，毒性休克症候群往往會引發嚴重併發症，甚至威脅生命。如果當時只當作一般流感治療，恐怕會錯過給予抗生素的黃金時機，後果不堪設想。

這起案例凸顯醫療判斷的重要性。羅士軒醫師表示，醫療除了科學知識，有時更仰賴多看一眼、多問一句的經驗與直覺。正是這份專業敏銳度，讓他能在關鍵時刻做出正確判斷，及時將男童送醫治療，成功挽回一條年輕生命。

