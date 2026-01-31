男童摔倒滑板衝向馬路 2機車閃避不及追撞

穿藍色上衣、滑滑板的10歲男童，剛從騎樓上人行道就摔倒，滑板順勢衝向馬路，路過第1台機車雖急煞成功，但後方2名騎士就沒這麼幸運，閃避不及、撞成一團，還波及路邊停放的機車。

目擊民眾指出，「當時有一台滑板滑出來，但我急煞，但是後面閃避不及，往我旁邊擦過去。」

男童家長表示，「今天因為他跟弟弟兩個人可能在這邊，因為我是，我不在場，其實我也不知道他們平常有沒有在玩。」

滑板翻倒在路上，事故發生在30日深夜、高雄楠梓興楠路段，家長表示當時不在場、不確定實際狀況。救護人員獲報到場檢傷時，又有2名騎士為了閃救護車發生碰撞。

高市警楠梓分局交通分隊小隊長陳穎儀說明，「24歲吳男及32歲莊女，閃避救護車不及，發生碰撞，林男、江男及吳男受傷，經送醫無大礙，駕駛經檢測皆無酒精反應。」

律師李茂增表示，「未成年孩子造成交通事故，如果有刑事責任，家長是不需要負連帶責任的，但是如果因而造成他人的損害，就民事責任而言，家長必須負連帶賠償責任。至於警方所開立的交通罰單，家長必須負連帶的繳納責任。」

31日回到事故路段，部分撞壞機車還在現場。一個滑板釀成多車連環車禍，讓男童跟家長始料未及。律師解析，因男童未成年，若確認有肇責，家長需負相關法律責任。警方則表示，詳細肇事原因仍需調查後，送交通大隊分析研判。

