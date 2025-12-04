男童放學莫名遭猛捶頭部 三峽警循線逮33歲男「強制送醫」

三峽警方承諾在上下學時間，加強校園周邊的巡邏勤務。（資料畫面）

本月2日下午4時許，新北市三峽區永安街附近發生一起學童遭隨機攻擊的案件。一名33歲男子當時先是在騎樓處用打火機沿路燒門把，隨後遇上一群剛放學的學童，竟徒手攻擊其中一名男童的頭部，受害學童立即向學校老師報告，校方不敢大意，緊急通報警方處理。

三峽員警獲報趕抵時，男子已離開現場，警方隨即調閱監視器追查，確認涉案男子疑為轄區內精神異常者。事發後，警方在周邊巡邏時發現男子的蹤跡，立即將其帶回派出所偵辦。受害學童及家屬已提出傷害告訴，警方全案依違反刑法傷害罪，函送新北地檢署偵辦。

警方進一步指出，已連繫男子家屬並通知救護人員、衛生所人員，將其強制送往亞東醫院就醫治療，並持續與衛生局保持聯繫，加強後續收治診療事宜。

新北市教育局表示，經向校方了解，學生與攻擊男子並不認識，學生雖然無明顯外傷，但受到驚嚇，校方已持續關注並輔導學生身心狀況，同時對全校宣導自我保護與通報管道。為維護學童安全，三峽警方已承諾，未來將在上下學時段，加強校園周邊的巡邏勤務，並強化護童勤務，呼籲民眾若遇可疑人員應立即通報。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





