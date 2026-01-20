男童昏迷飄「詭異水果味」！一驗血糖爆高 醫揭致命真相：中毒了

記者鄭玉如／台北報導

身體飄異常水果味，別輕忽！家醫科醫師陳欣湄分享，一名男童昏迷送醫，血糖飆破300mg/dL，確診糖尿病酮酸中毒。（示意圖／PIXABAY）

身體若飄出異常香味，千萬別輕忽，恐怕是糖尿病警訊。家醫科醫師陳欣湄指出，受到飲食西化、肥胖人口增加的影響，罹患第二型糖尿病的孩童逐年攀升，她曾遇過一名身高約150公分、重90公斤的男童，因昏迷被緊急送往急診，檢查發現，他身上出現類似腐爛水果的氣味，血糖飆到300mg/dL，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」。

陳欣湄在健康節目分享，一名身高約150公分、體重達90公斤的男童送醫時，他的母親情緒崩潰，不斷哭喊「快救救我的小孩」。經詢問病史得知，男童在送醫前2至3天，陸續出現肚子痛、噁心、嘔吐等症狀，說話甚至文不對題，送醫當天病況急遽惡化，意識相當模糊。

陳欣湄指出，進一步替男童做檢查，聞到他口中飄散類似發酵過的「水果香味」，驚覺不對勁，隨即進行抽血與尿液檢查後發現，男童血糖飆至300mg/dL以上，尿液中驗出酮酸，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」，屬於必須立即處理的急症，否則恐危及生命。

陳欣湄提醒，近幾年因含糖飲料、高熱量食物攝取增加，加上活動量不足，孩童罹患第二型糖尿病的比例明顯上升。家長若發現孩子的身體出現異常氣味，尤其呼氣帶有甜味或水果味，務必提高警覺，應儘速就醫抽血檢查，以免延誤治療。

根據《中國醫藥大學附設醫院》資料顯示，當體內胰島素分泌嚴重不足，葡萄糖無法進入細胞內而堆積在血液中，使血中葡萄糖值偏高，但因缺乏胰島素，身體組織無法利用血中葡萄糖，身體的肌肉或重要器官需要能量，因而分解體內的脂肪來提供熱能，大量的脂肪分解就會產生大量的酮體，若血糖控制不佳，就會造成糖尿病酮酸中毒。

