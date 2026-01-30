男童暈車哭鬧被趕下車？一家四口控遭丟包路邊 喜來登回應了

有民眾在網路上控訴，1家4口搭乘桃園喜來登飯店接駁車至桃園高鐵站途中，因兒子暈車哭鬧竟遭司機「丟包」荒涼路邊。桃園喜來登飯店說明，該男童在車內站立跳動且踢駕駛椅背，同車乘客反映有安全顧慮，經雙方同意才讓他們在「超商附近」下車，並非文中所說偏僻的交流道。（翻攝自桃園喜來登官網）

有民眾在網路上控訴，1家4口搭乘桃園喜來登飯店接駁車至桃園高鐵站途中，因兒子暈車哭鬧竟遭司機「丟包」荒涼路邊，且當時冒雨2大2小被丟在陌生地點，直呼「真的太扯」。桃園喜來登飯店說明，該男童在車內站立跳動且踢駕駛椅背，同車乘客反映有安全顧慮，經雙方同意才讓他們在「超商附近」下車，並非文中所說偏僻的交流道，另將持續檢討接駁服務流程、加強人員教育訓練，避免再生爭議。

民眾在社群平台發文指，1月27日上午自桃園喜來登飯店退房後，預約飯店接駁車欲前往桃園高鐵站，途中還行經機場接送其他旅客，但兒子因暈車哭鬧表示想吐，遭司機出言警告「吐在車上要付清潔費」，隨後竟以「太吵、沒辦法服務」為由，要求一家四口下車。

民眾不滿表示，同車夫妻乘客表達對兒子哭鬧不在意，但司機仍執意找最近但「反方向」的交流道下去，並在找不到門牌與商店的路邊停車，因當時外面正在飄雨，經要求駕駛才開往有門牌處卸行李，讓2大2小被丟在陌生地點，直呼「真的太扯」。

桃園喜來登酒店澄清，經內部調查、訪談司機與同車乘客後還原，當時該名男童自飯店大廳候車期間即持續吵鬧，接駁路程中，男童於車內多次站立、跳動並踢到駕駛座椅，司機曾多次提醒家長留意孩童安全，並在司機同意家長更換座位後，男童仍持續在座位上下跳動、大聲尖叫，同車其他預約到機場的旅客也向司機反映，擔憂影響行車安全，司機評估安全考量後，向家長建議改搭其他車輛前往高鐵站，當下並表達可以協助代叫計程車，但家長表示不需要。

桃園喜來登酒店說明，當時經「客人同意」於大園區國際路一段、民生路口下車，其實前方百公尺內有家超商，並非文中所說偏僻的交流道。飯店強調，造成顧客不便深表遺憾，但接駁服務具交通運輸性質，飯店及駕駛依法負有維護行車安全、保障全體乘客生命身體的義務，飯店除了與司機深度訪談外，也將持續檢討接駁服務流程、加強人員教育訓練，避免再生爭議。

