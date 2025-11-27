男童橫越馬路險挨撞 駕駛PO影片「撞到算誰的？」引熱議
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲中央路前(25)日下午發生一起男童橫越馬路，險遭一部黑色轎車撞上驚險影片，所幸駕駛車速較慢，緊急煞車，並未發生碰撞，但駕駛嚇出一身冷汗，將影片上傳指稱「小朋友馬路斷跑差點車禍，撞到算誰的？」，引起熱議。
清水警方今日指出，影片顯示孩童未依規定穿越車道，違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第3款，可處500元罰鍰；如其未滿14歲，則依同條例第85-4條規定，依法裁罰其法定代理人或監護人。警方呼籲，行人過馬路應遵守交通安全規定，家長亦應從小教育孩童注意交通安全，避免因橫越道路不當而發生事故。
