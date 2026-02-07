男童海灘驚見「Ｑ彈黑果凍」超像外星生物 專家揭超罕見真實身份

一名5歲男童意外發現一種外形奇特、宛如「外星生物」的軟體動物。（圖／翻攝自X）

英國德文郡普利茅斯一處熱門海灘近日出現罕見海洋生物，一名5歲男童在海灘意外發現一種外形奇特、宛如「外星生物」的軟體動物，經專家鑑定確認為在英國水域極為少見的海兔（Aplysia depilans）。

根據外媒報導，這名男童查理·塔維納（Charlie Tavener）當時正在巴頓山海灘（Batten Bay）參加由海洋生物協會（Marine Biological Association, MBA）舉辦的生物多樣性調查活動。他原本在追逐螃蟹時，發現一團看似海藻的物體，近距離觀察後才察覺異常。

查理的父親克里斯表示：「我一開始以為那只是海藻，要不是查理追著一隻大螃蟹跑，我們可能根本不會注意到它。」

經確認，該生物為「地中海海兔」（Aplysia depilans），通常分布於地中海及東大西洋地區，在英國水域相當罕見。海洋生物協會指出，海水溫度升高與暴風雨頻率增加，可能將此類物種帶至英國沿岸，甚至提高其在當地生存的可能性。

海兔屬於軟體動物，體長可達40公分，體重最高約380克，體型明顯大於英國較常見的斑點海兔。牠們透過拍打兩側被稱為疣足（parapodia）的翼狀組織游動，動作靈活。此外，海兔在受到威脅時會釋放紫色毒素，因此相關單位提醒民眾與遛狗者避免直接接觸。

自2024年10月啟動以來，「大岩石水池挑戰」已在巴頓山地區記錄超過255種不同物種。海洋生物協會西南地區負責人表示：「這項發現凸顯了沿海生態系統的豐富與活力，也提醒我們仍有許多物種等待被發現。儘管現在下結論還有點早，但可以確定的是，當地沿海擁有驚人的多樣性。」

近年來，英國海岸不時出現令人意外的海洋發現，先前索塞克斯郡一處海灘曾出現形狀怪異的屍體，引發當地居民猜測。蘇塞克斯野生動物信託基金會表示，該屍體因長時間浸泡在水中難以辨識，但推測「很可能是一隻羊」。

此外，去年9月，一具長達70英尺的鯨魚屍體沖上威爾斯彭布雷海灘。研究人員確認該鯨魚為體型僅次於藍鯨的長鬚鯨，其龐大體型令當地居民與遊客震驚。

專家指出，隨著氣候變遷與海洋環境變化，類似罕見物種或大型海洋生物擱淺事件，未來可能更頻繁出現在英國沿岸。



