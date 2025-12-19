男童玩水被鱷魚「抓交替」，活活拖下水咬死！鄉民驚喊卻無法救援。圖／翻自telegrafi.com

印尼北馬魯古（North Maluku）地區，在本月16日下午，有一名10歲男童和朋友一起到河邊戲水，但男童在河中游泳時，卻慘遭鱷魚攻擊，更被鱷魚拖下水咬死。據悉現場有其他鄉民發現，但卻無能為力，只能眼睜睜看著男童被鱷魚拖走。

據英國《每日郵報》報導，這位男童阿法恩（Affan）當時和朋友一起去戲水，並跳進河中游泳，不過卻遇上凶猛鱷魚「抓交替」，一隻鱷魚應是把阿法恩狠狠咬住、拖進水裡。阿法恩當下尖叫呼救，他的2名朋友嚇到，立刻游離現場，並趕緊向村裡鄉民求救。待鄉民抵達河邊，只能眼睜睜看著阿法恩被鱷魚拖走，無能為力。

鄉民描述，阿法恩的朋友看到他遭到鱷魚攻擊狠咬，出現死亡翻滾。之後趕到現場的鄉民，看到阿法恩已經失去意識，任由鱷魚拖行，最後被鱷魚帶進水裡。救難隊獲報後也展開搜索，且小心翼翼行動，因為深怕會引起其他鱷魚攻擊。

就在18日清晨，有鄉民在村裡河岸碼頭邊看到「殺人鱷」蹤跡，救難隊獲報後，先驅趕這隻鱷魚到其他地方，以利救難人員搜尋。最後在碼頭附近，果然找到阿法恩的遺體，並交給家屬。警長古納萬（Hendra Gunawan）表示，這次出事的這條河，其實原本就是鱷魚的絕對領域，因此當局經常對當地民眾呼籲，如果到這條河時，必須小心謹慎，注意鱷魚出沒。



