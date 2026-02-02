男童疑遭補習班學長逼吞磁鐵 補習班稱監視器損壞 台南教育局開罰
台南市 / 林彥廷 綜合報導
針對近日社群平台所反映之事件，台南市安南區某補習班於1月27日下午疑似發生學生間衝突，導致有學生吞食磁鐵等異物。台南市教育局於今（2）日上午召開記者會，針對校方與教育局的處置時序、依法通報情形，以及對補習班違規的行政裁處進行說明，以回應社會大眾關切。
教育局長鄭新輝表示，台南市自108年起即確立對性平、霸凌及體罰事件零容忍立場，並落實「不隱匿、不包庇、不拖延」的處理原則，只要查證屬實，必定依法嚴懲。他指出，針對本案學生間衝突情形，家長已提出霸凌申請，學校亦已依法組成霸凌調查小組，並於本週正式啟動調查，以釐清事件全貌。教育局除責成學校持續關懷受傷學生的身心復原情形，提供必要輔導與協助外，亦將一併對行為人進行輔導，確保學生身心發展需求獲得妥善照顧。
至於補習班未能提供事發時段監視器畫面，業者表示硬碟於事後發現毀損並送修，教育局強調將進一步查證是否涉及刻意滅證，倘經查證屬實，將依法從嚴裁處。鄭新輝重申，教育局後續將秉持公平、公正、公開原則，持續查證並依法究責，也尊重家長依法向警方備案及提起司法訴訟的決定，請社會大眾放心。
針對本起事件的處置時序，教育局說明，本案係由學校導師於1月29日上午接獲疑似被行為人家長訊息，惟當時內容僅提及「學生在補習班遇到一些事情，已先向警察局備案處理」。
導師隨即回覆並嘗試聯繫家長，惟未獲即時回應。導師察覺情況有異，遂於當日下午主動致電補習班教學人員，始從補習班老師口中得知有學生吞食磁鐵事件，並立即通報學務主任。校方確認屬校外學生間衝突事件後，於1月30日完成校安及社政通報，通報時程符合24小時規定。
教育局表示，於1月30日掌握事件後，即派員至補習班進行稽查，現場查獲7名國小學生於補習班2樓進行午休，屬「生活照顧」安親範疇，已明確違規經營課後照顧業務，將依《兒童及少年福利與權益保障法》第76條第2項及第105條第1項規定，裁處負責人新台幣6萬元至30萬元罰鍰。
另經查核江姓教學人員身分，發現補習班未於補習班管理系統中申報其師資名冊，屬違規聘任教職人員，亦將依《補習及進修教育法》第9條規定，裁處5萬元至25萬元罰鍰。
至於補習班業者或教學人員未於24小時內主動通報學生吞食磁鐵情事，涉及《兒童及少年福利與權益保障法》第100條，將移請社會局依規定裁處6千元至6萬元不等罰鍰。
教育局補充說明，本案學校及家防中心已於1月31日主動協助家長提出霸凌申請，並向警局提起司法告訴。目前學校已組成霸凌調查小組，正式啟動調查及調和程序。針對吞食磁鐵異物之學生，目前已由醫院醫師評估並開立軟便劑，協助異物自然排出體外，相關醫療處置均依醫師專業判斷進行。教育局及學校將持續與家長保持聯繫，關注學生身體恢復情形，並提供必要協助及後續輔導措施。
教育局重申，立案補習班不得違法兼辦課後照顧班業務，所聘任之教學人員亦應於聘僱前登錄於短期補習班資訊管理系統，並經教育局核准。呼籲業者務必依法經營補教業務，妥善維護學生身心健康。同時提醒家長，若發現立案補習班兼辦課後安親班情形，或有相關疑慮，均可撥打1999專線或教育局社教科專線(06-2956726)，教育局將即時查處，以確保學童在安全無虞的環境中學習。
更多華視新聞報導
台南公車擦撞舞台車 車體遭展開舞台車板刺穿
客錯愕！台南新光三越突停電 台電：設備故障饋線降壓
遭爆國小至國中霸凌同學 「羅智強愛將」何元楷：盼當面釐清、願致歉
其他人也在看
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
中職》中信兄弟大巨蛋場次縮水 領隊劉志威：「今年比較艱難」
中華職棒中信兄弟今天（2日）於屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓儀式，領隊劉志威也在活動中發表對新球季的期許與展望。不過，談到臺北大巨蛋的場次安排時，劉志威坦言面臨不小挑戰，由於大巨蛋相關活動較多，本季可使用的假日場次減少，讓安排上變得「比較艱難」。