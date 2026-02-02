男童疑遭補習班學長逼吞磁鐵 補習班稱監視器損壞 台南教育局開罰

台南市 / 林彥廷 綜合報導

針對近日社群平台所反映之事件，台南市安南區某補習班於1月27日下午疑似發生學生間衝突，導致有學生吞食磁鐵等異物。台南市教育局於今（2）日上午召開記者會，針對校方與教育局的處置時序、依法通報情形，以及對補習班違規的行政裁處進行說明，以回應社會大眾關切。

教育局長鄭新輝表示，台南市自108年起即確立對性平、霸凌及體罰事件零容忍立場，並落實「不隱匿、不包庇、不拖延」的處理原則，只要查證屬實，必定依法嚴懲。他指出，針對本案學生間衝突情形，家長已提出霸凌申請，學校亦已依法組成霸凌調查小組，並於本週正式啟動調查，以釐清事件全貌。教育局除責成學校持續關懷受傷學生的身心復原情形，提供必要輔導與協助外，亦將一併對行為人進行輔導，確保學生身心發展需求獲得妥善照顧。

至於補習班未能提供事發時段監視器畫面，業者表示硬碟於事後發現毀損並送修，教育局強調將進一步查證是否涉及刻意滅證，倘經查證屬實，將依法從嚴裁處。鄭新輝重申，教育局後續將秉持公平、公正、公開原則，持續查證並依法究責，也尊重家長依法向警方備案及提起司法訴訟的決定，請社會大眾放心。

針對本起事件的處置時序，教育局說明，本案係由學校導師於1月29日上午接獲疑似被行為人家長訊息，惟當時內容僅提及「學生在補習班遇到一些事情，已先向警察局備案處理」。

導師隨即回覆並嘗試聯繫家長，惟未獲即時回應。導師察覺情況有異，遂於當日下午主動致電補習班教學人員，始從補習班老師口中得知有學生吞食磁鐵事件，並立即通報學務主任。校方確認屬校外學生間衝突事件後，於1月30日完成校安及社政通報，通報時程符合24小時規定。

教育局表示，於1月30日掌握事件後，即派員至補習班進行稽查，現場查獲7名國小學生於補習班2樓進行午休，屬「生活照顧」安親範疇，已明確違規經營課後照顧業務，將依《兒童及少年福利與權益保障法》第76條第2項及第105條第1項規定，裁處負責人新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

另經查核江姓教學人員身分，發現補習班未於補習班管理系統中申報其師資名冊，屬違規聘任教職人員，亦將依《補習及進修教育法》第9條規定，裁處5萬元至25萬元罰鍰。

至於補習班業者或教學人員未於24小時內主動通報學生吞食磁鐵情事，涉及《兒童及少年福利與權益保障法》第100條，將移請社會局依規定裁處6千元至6萬元不等罰鍰。

教育局補充說明，本案學校及家防中心已於1月31日主動協助家長提出霸凌申請，並向警局提起司法告訴。目前學校已組成霸凌調查小組，正式啟動調查及調和程序。針對吞食磁鐵異物之學生，目前已由醫院醫師評估並開立軟便劑，協助異物自然排出體外，相關醫療處置均依醫師專業判斷進行。教育局及學校將持續與家長保持聯繫，關注學生身體恢復情形，並提供必要協助及後續輔導措施。

教育局重申，立案補習班不得違法兼辦課後照顧班業務，所聘任之教學人員亦應於聘僱前登錄於短期補習班資訊管理系統，並經教育局核准。呼籲業者務必依法經營補教業務，妥善維護學生身心健康。同時提醒家長，若發現立案補習班兼辦課後安親班情形，或有相關疑慮，均可撥打1999專線或教育局社教科專線(06-2956726)，教育局將即時查處，以確保學童在安全無虞的環境中學習。

