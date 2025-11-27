男童皮膚現小血斑點 揪免疫性紫斑症

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉呼籲民眾若發現莫名皮下出血不要輕忽，要盡快就醫。(彰化醫院提供)

記者吳東興∕彰化報導

8歲男童全身皮膚無故出現密密麻麻的小血斑點，隨後剔牙弄傷牙齦竟血流不止，到衛福部彰化醫院就醫，抽血發現其血小板數低至每微升僅有3千(正常15萬至40萬)，馬上住院治療，確診是「免疫性血小板低下紫斑症」。醫師呼籲若莫名皮下出血不要輕忽，要盡快就醫。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，此病雖非血癌，但也不能大大意，最忌受傷，尤其是頭部千萬不能撞傷，以免出血不止。此病好發在兒童，成年人也可能發生，多數會在6個月內自行緩解，但在這期間需要定期追蹤。

馬瑞杉說，血小板最重要的功能是止血和凝血，小於2萬就可能自發性出血，男童低至3千，於是在皮膚淺表出現小出血點，且牙齦出血止不住。經免疫球蛋白治療後，5天後出院時血小板已回復到23萬的正常值。

馬瑞杉表示，「免疫性血小板低下紫斑症」是一種自體免疫疾病，不是很常見，確切原因尚未完全被了解，通常是之前有一個感染疾病，引起自體免疫反應，導致血小板被自體免疫系統攻擊，這起個案在病發2週前罹患腸胃炎，推斷因此而起。

馬瑞杉指出，「免疫性血小板低下紫斑症」如果撞傷頭而引起顱內出血就有生命危險，也可能引發腸胃道出血，大部分情況是皮膚點狀出血、瘀青及流鼻血、口腔黏膜出血，女性則可能月經量過多。

馬瑞杉說，在急性期如果血小板數在每微升5萬以上且無持續出血現象，可以定期追蹤即可，如果在5萬以下且有持續出血現象，則需介入治療，目前第1線治療藥物有免疫球蛋白及類固醇，對第1線治療效果不佳時，可使用第2線免疫調節藥物或使用血小板生成素。此病的病患大部分可以痊癒，只有少數會變成慢性病。