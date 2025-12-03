男童腹脹就診 醫一照超音波「直覺不對」竟是血癌：一切來的太突然

1名男童近日因腹脹被家長帶去就診，沒想到竟然罹患「血癌」。（示意圖／翻攝自pexels）

1名男童近日因腹脹被家長帶去就診，他不僅看起來明顯疲憊，還伴隨著低燒、輕微的呼吸道症狀、噁心反胃，甚至常常流鼻血，跑了許多間診所都沒有改善。醫生直覺不尋常，一照腹部超音波竟發現「肝臟與脾臟異常的腫大」，趕緊建議患者到大醫院檢查，沒想到竟然是「血癌」，讓他不禁感嘆「這一切實在來的太突然」。

肝膽腸胃科醫師張靖在臉書粉專分享案例，該名男童因腹痛被媽媽帶去就診，「除了腹脹之外，弟弟看起來明顯很疲憊，還伴隨著低燒、輕微的呼吸道症狀、噁心反胃。重點是媽媽跟我說弟弟一直流鼻血，而且看了好多診所，但症狀都沒有改善，我的直覺告訴我這真的有點不尋常」。

醫生隨後替男童照了腹部超音波，發現患者的肝臟與脾臟異常的腫大，「當時的我根本不知道弟弟到底發生什麼事，是特殊病毒感染嗎？還是血液科問題？我只知道這真的要轉診去林口長庚醫學中心了。長庚急診抽血發現嚴重的異常後

立刻安排後續調查，答案竟然是『急性淋巴性白血病』（AcuteLymphoblastic Leukemia），俗稱血癌」。

張靖忍不住感嘆，這一切實在來的太突然，想必對弟弟與家長來說是一段相當艱辛的過程，所幸在積極治療下，急性淋巴性白血病在小朋友身上治癒率相當高，由衷祝福弟弟能一切平安順利。他提醒，不論是小朋友或大人，一般的感冒、腸胃炎症狀通常不會持續太久，如果不尋常的症狀持續一段時間都沒改善，請務必提高警覺。

