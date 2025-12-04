男童腹脹、流鼻血竟是血癌！醫超音波一照驚見肝脾腫大

一名男童因腹脹、發燒及頻繁流鼻血就醫，經超音波檢查竟發現肝脾異常腫大，轉診後確診為急性淋巴性白血病。醫師提醒，當不尋常症狀持續未改善時，應提高警覺，及早就醫檢查。

男童除了腹脹外，還出現神情疲憊、低燒、噁心、反胃及輕微呼吸道症狀。（示意圖／Pixabay）

肝膽腸胃科醫師張靖在臉書粉專發文指出，這位被母親帶來看診的男童，除了腹脹外，還出現神情疲憊、低燒、噁心、反胃及輕微呼吸道症狀。男童母親表示，孩子一直流鼻血，之前已看過多家診所但症狀未見改善。張靖憑藉醫療直覺，感到情況不太尋常，立即安排腹部超音波檢查。

檢查結果令人震驚，男童的肝臟與脾臟出現異常腫大現象。張靖表示，當時他無法確定男童究竟發生了什麼問題，可能是特殊病毒感染或血液科疾病，但他知道必須迅速將患者轉診至醫學中心進一步檢查。事後得知，這名男童被確診罹患俗稱血癌的急性淋巴性白血病。

一名男童因腹脹、發燒及頻繁流鼻血就醫，腹部超音波檢查結果發現，男童的肝臟與脾臟出現異常腫大現象。（示意圖／Pixabay）

「一切實在來得太突然，」張靖感嘆道，「想必這會是一段相當艱辛的過程。」所幸在積極治療下，急性淋巴性白血病在兒童身上的治癒率相當高。男童目前已立即展開相關療程，開始對抗這場突如其來的疾病。

張靖特別提醒民眾，一般感冒或腸胃炎的症狀通常不會持續太久。無論是兒童或成人，當不尋常症狀持續一段時間都沒有絲毫改善時，務必提高警覺尋求專業醫療協助，儘管這類情況較為罕見，但及早發現可能是挽救生命的關鍵。

