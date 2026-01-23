男童誤卡密碼鎖變「牛魔王」 消防剪鎖脫困喊：不敢再玩了

湖南一名男童鼻樑卡住密碼鎖，消防人員動用破壞工具剪斷鎖環脫困。（圖／翻攝 網易）

大陸湖南懷化市近日發生一起兒童意外事件，一名年幼男童在玩耍時，將一枚密碼鎖的鎖環套入鼻樑，結果意外卡住無法取下。家長多次嘗試未果後，趕緊將孩子送往當地消防單位求助。

綜合大陸媒體報導，消防人員抵達現場後，發現鎖環材質堅硬且與皮膚緊密貼合，若強行拉扯恐造成面部受傷。為避免進一步傷害，消防員一方面安撫男童情緒，另一方面迅速準備專業破壞工具與防護設備，進行定位與處理。

經仔細操作後，消防人員以破壞鉗剪斷鎖環，順利協助男童脫困。整個救援過程中，孩子儘管緊張落淚，仍表現冷靜，未出現哭鬧情緒。在危機解除之際，一名消防人員輕聲問道「下次還玩嗎？」男童則帶淚回應「再也不敢了」，讓現場氣氛稍稍緩和。

事件引發社群平台關注與討論，部分網友留言調侃，也有人質疑鎖環如何卡住鼻樑，紛紛表示家長應更加留意孩童接觸物品的安全性。

消防單位也藉此提醒，兒童遭環狀物件卡住的事件時有發生，包括戒指、鑰匙圈、玩具零件等皆屬潛在危險物。專家建議，若遇此類情形，家長應避免使用尖銳工具自行處理，以免造成二次傷害，並立即聯繫專業救援人員。

