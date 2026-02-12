男童跳繩減肥出大事！老爸喊「1讚1跳」影片飆180萬讚

跳繩是全身性有氧運動，有助燃燒卡路里、快速減脂，大陸一名7歲男童趁寒假期間減肥，與爸爸約定「每1個網友在影片上按讚，他就跳繩1下」，並且每瘦0.5公斤就能獲得現金獎勵，沒想到影片曝光後迅速爆紅，最終累積180萬人按讚，讓男童爸爸忍不住幽默調侃「看來跳到結婚都跳不完了」。

綜合陸媒報導，大陸山東省臨沂市一名7歲男童身高132公分、體重45公斤，已接近超重邊緣，寒假體重又再增加，男童父親為了孩子的健康，設計「跳繩減肥計畫」，父子約定，每天都要跳跳繩，次數則與影片的點讚數掛鉤，有多少人按讚就要跳幾下，並承諾每減重0.5公斤，就給人民幣10元（約新台幣45.4元）做為獎勵。

影片發布第一天，共有150人按讚，男童便乖乖跳了150下，沒想到影片迅速在網路上發酵，隔天點讚數飆升至50萬，最終累計達180萬讚。男童父親幽默表示「看來兒子要跳到結婚前才跳得完了。」

然而，180萬讚若依「1讚1跳」的規則來計算，每天跳500下，至少需要3600天才能跳完，也就是近10年才能完成，顯然不切實際。男童父親補充，拍攝影片的初衷只是希望鼓勵兒子多運動、維持健康，並不強求真的跳180萬下，目前規定每天跳300下。

