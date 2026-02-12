男童跳繩減肥出大事！老爸喊「1讚1跳」影片飆180萬讚
跳繩是全身性有氧運動，有助燃燒卡路里、快速減脂，大陸一名7歲男童趁寒假期間減肥，與爸爸約定「每1個網友在影片上按讚，他就跳繩1下」，並且每瘦0.5公斤就能獲得現金獎勵，沒想到影片曝光後迅速爆紅，最終累積180萬人按讚，讓男童爸爸忍不住幽默調侃「看來跳到結婚都跳不完了」。
綜合陸媒報導，大陸山東省臨沂市一名7歲男童身高132公分、體重45公斤，已接近超重邊緣，寒假體重又再增加，男童父親為了孩子的健康，設計「跳繩減肥計畫」，父子約定，每天都要跳跳繩，次數則與影片的點讚數掛鉤，有多少人按讚就要跳幾下，並承諾每減重0.5公斤，就給人民幣10元（約新台幣45.4元）做為獎勵。
影片發布第一天，共有150人按讚，男童便乖乖跳了150下，沒想到影片迅速在網路上發酵，隔天點讚數飆升至50萬，最終累計達180萬讚。男童父親幽默表示「看來兒子要跳到結婚前才跳得完了。」
然而，180萬讚若依「1讚1跳」的規則來計算，每天跳500下，至少需要3600天才能跳完，也就是近10年才能完成，顯然不切實際。男童父親補充，拍攝影片的初衷只是希望鼓勵兒子多運動、維持健康，並不強求真的跳180萬下，目前規定每天跳300下。
其他人也在看
泰國造型冰淇淋品牌icedea正式登台 首間快閃店落腳漢神巨蛋
來自泰國、以立體水果造型聞名的藝術系冰品品牌icedea，正式宣布進軍台灣市場，台灣首間快閃店於2月10日至3月2日在漢神巨蛋B1F美食街登場。本次台灣首間快閃店發布記者會，特別邀請icedea創辦人Prima親自來台，與媒體及消費者分享品牌理念與產品特色，宣告icedea正式插旗台灣。
從只有一件吊帶褲到885億美元產值 Hello Kitty翻紅推手宣布交棒
三麗鷗（Sanrio）10日拋出…
李四川辭官備戰新北 盧秀燕：相信他能一馬當先
（中央社記者趙麗妍台中12日電）藍營新北市長參選人協調成功，將於2月底徵召台北市副市長李四川參選。台中市長盧秀燕今天表示，他是超級瑪利（超級瑪利歐），相信他一定能夠一馬當先。
備戰春節.情人節商機! 台北花市到除夕午前108hrs不打烊
生活中心／綜合報導這週除了要迎接春節假期，週末也是西洋情人節，台北花市從今天凌晨，24小時不打烊，一直到除夕中午。今天開始第一天，人潮湧入。不過攤商表示今年花量高，價錢波動不大，反倒是玫瑰花因為需求量大，已經漲三成左右。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
51歲謝金燕大巨蛋開外掛！Bra Top＋洞洞裝辣噴鼻血 逆天長腿全看光
「姐姐」謝金燕相隔十年二度受邀，今（12日）登上「2026全鴻海運動嘉年華」擔任壓軸演出。無愧電音女王封號，她一現身便大秀火辣美腿，更連飆7首經典電音組曲，將台北大巨蛋瞬間變身巨型夜店。謝金燕看著台下滿滿員工，開玩笑說：「場地變大了，我也長大了，謝謝十年後你們都還在。」更幽默直呼希望下次見面別再等十年，「不然姐姐真的要變奶奶了！」
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！
這組照片一曝光，留言區立刻炸鍋，有人直呼「這不是化妝，是直接換一張臉吧」，也有人認真拆解，認為關鍵不只是眼妝或唇色，而是整體比例與妝感設定得太到位，從眼神方向、臉部留白到輪廓修飾，全都精準對齊張員瑛那種洋娃娃般的精緻感。不少人原本以為只是運氣好撞臉，結果...
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人談資方曝目前進度
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
S媽遭爆防具俊曄爭大S遺產！小S怒揭1事…真相全說了
娛樂中心／張予柔報導藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計、籌建的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，近日在金寶山舉行揭幕儀式，具俊曄與S媽、小S一同現身，S媽激動擁抱雕像與具俊曄，小S與具俊曄也都落下眼淚，場面莊重而哀傷。然而，近期卻有媒體報導大S遺產相關爭議，對此，小S也透過經紀人回應。
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。