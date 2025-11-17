男童遭斬首「頭顱裝進背包」丟入池塘 警方鎖定180公分男嫌

莫斯科戈利亞諾夫公園池塘內發現一個裝有男童頭顱的背包。（圖／翻攝自Moscow Prosecutor）

俄羅斯莫斯科近日發生駭人案件，一名男童的頭顱被發現裝在背包內，丟棄於戈利亞諾夫公園（Golyanovsky Park）的池塘中，警方調查發現，這名年齡約在7至10歲的男童，疑先被勒死後斬首，初步判斷是窒息而亡。

根據外媒《鏡報》（The Mirror）報導，一名工人16日清晨於池塘看見一個裝有背包的紅色塑膠袋後，立即報警處理。警方發現背包內裝有男童的頭顱，初步調查顯示，死者年齡約在7至10歲之間，頸部留有明顯勒痕和瘀傷，疑似先遭勒死，隨後被電鋸斬首，死亡時間約為2天前。

搜尋人員在池塘中進行大規模搜索，但未能找到其他人類遺骸。

警方表示，有目擊者稱，2天前有人看見一名男子將袋子丟入水中，而員警正調閱附近監視器影像，追查目擊者提供的線索，並鎖定一名身高約180公分、身材中等的男子為嫌疑人。

