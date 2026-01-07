男童遭罰跑操場100圈「下肢拉傷」！代課師竟辯稱「開玩笑」

台南陳姓體育代課老師要求8歲男童跑100圈操場，導致下肢拉傷就醫。（操場示意圖） 圖：取自運動部

[Newtalk新聞] 台南市區安平區一所國小陳姓體育代課老師，2024年時因8歲的周姓男童與同學嬉鬧，要求跑100圈操場，周童邊跑邊哭到8圈半才停下，經診斷「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，社會局獲悉後對陳男開罰6萬元，陳姓老師提行政訴訟，辯稱只是「開玩笑」，遭高雄高等行政法院駁回。

陳姓體育代課老師於2024年任職台南安平區一所國小，8歲周姓男童在課間與同學嬉鬧，陳姓老師要求周童「罰跑操場一百圈」，另名同學則需跑五圈，而周童連續跑8圈半才被允許休息。

家長事後帶周童就醫，醫師診斷有「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，隔天家長告知學校，校方通報校安事件，台南市社會局認定陳姓老師違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰6萬元。

陳姓老師不服提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，聲稱不是要求周姓男童跑一百圈，是以「開玩笑」的口吻要求跟周嬉鬧的另一名學生，辯稱玩笑之語而非「處罰」，更與「體罰」無涉，請求訴願決定及原處分均撤銷。

法院勘驗學校監視器影像、調查報告中學生證詞，以及參酌陳姓老師承認周童詢問要跑幾圈時，不否認有講過一百圈，認定陳確實有要求周童，不能以自認玩笑卸責，已符合對兒童不正當行為要件，社會局裁處前已通知陳師陳述意見，因此維持法定最低額6萬元罰鍰，駁回告訴。

