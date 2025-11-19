男童遭黑熊追殺！「距離我1英尺」驚險逃進商店求救

國際中心／張予柔報導



美國賓州發生一名11歲男童柯爾在商店附近遭到黑熊追逐，嚇得他慌忙衝入店內尋求協助，沒想到黑熊也跟著衝進店內，整個驚險過程被店內監視器完整紀錄下來，所幸最後在店員協助下安全脫險，沒有人受傷。













11歲男童遭黑熊瘋狂追殺進商店！「距離我只有1英尺」尖叫逃生畫面曝光

柯爾下車去尋找父親時，發現一頭黑熊正盯著他，下秒朝著他衝過來。（圖／翻攝自 Youtube頻道《CBS》）

事件發生在馬克利斯堡區，當時柯爾與父親前往當地商店購物。據柯爾表示，他因覺得在車上等候父親過久，於是下車尋找父親的身影，沒想到發現一頭黑熊正盯著他。原以為黑熊只是在附近徘徊，不會攻擊，但黑熊突然朝他衝過來，嚇得他立刻衝向附近的商店。柯爾回憶：「當熊追著我跑時，我拼命尖叫，牠距離我可能只有1英尺多而已，我當時以為我要被吃掉了」。

廣告 廣告





11歲男童遭黑熊瘋狂追殺進商店！「距離我只有1英尺」尖叫逃生畫面曝光

黑熊在柯爾躲藏過的收銀台附近徘徊了約十分鐘才離開。（圖／翻攝自 Youtube頻道《CBS》）

進入商店後，柯爾在空蕩蕩的店內尋找躲藏處，最終跑到收銀台才獲得店員幫助。店員立刻帶著他一起逃離商店，最後成功回到車上。監視器畫面顯示，黑熊在柯爾躲藏過的收銀台附近徘徊了約十分鐘，之後才離開。賓州野生動物管理單位表示，每年這個季節黑熊都會積極尋找食物，才導致類似事件發生。柯爾事後表示，他這輩子都不會忘記經歷過這起瘋狂事件。







原文出處：11歲男童遭黑熊瘋狂追殺進商店！「距離我只有1英尺」尖叫逃生畫面曝光

更多民視新聞報導

新北男警校園與9同志壞壞！上傳激戰片檢方不忍了

中常委高喊「統一、回歸祖國」！遭國民黨停職怒嗆：沒說武統

李連杰回春真相？他爆「嬰兒活體提取」：比器官移植殘忍

