男童騎滑板車變「路隊長」！賓士、遊覽車「沒人敢超車」驚險畫面曝

記者羅欣怡／新竹報導

男童在車道上騎滑板車，後面車子大塞車。（圖／翻攝畫面）

馬路變賽道？新竹縣竹北昨（17日）下午近5點，一名男童竟溜著兒童滑步車滑進車道中央，當時正值下班車潮，車流量大、車速快，駕駛們紛紛急踩煞車，男童成了「路隊長」，沒人敢超車，現場回堵數十公尺，險象環生。

影片中，後方車流大塞車，明明前面空空沒有車輛，但卻沒有人敢超車，原來，在休旅車前方還有個「路隊長」，男童坐在滑板車上，兩隻腿嚕啊嚕，車道變成了練習場，他也沒在怕大車逼近，男童心臟很大顆，但看得其他大人都捏了一把冷汗。

賓士、遊覽車沒有人敢超車。（圖／翻攝畫面）

最後，一名騎士騎在他身邊，對面也有民眾前來救援，慢慢的把男童引導到路邊，解救下班的車潮，男童一脫離車道，車流馬上舒緩。

警方獲報趕抵，因孩童語言表達不清，無法明確說明情況，正當大家焦急之際，附近一名外籍家屬慌張哭著尋找孩子，經警方協助，確認孩童身分，順利將小孩帶回，所幸沒有受傷。

好心的騎士幫男童引路，回到路邊。（圖／翻攝畫面）

警方表示，孩童在馬路上滑行非常危險，不僅造成交通回堵，也可能引發重大車禍，提醒家長務必注意孩童安全，勿讓幼童離開視線，避免類似驚險畫面再次發生。警方也將通知社福單位了解狀況，確保孩童後續安全。

