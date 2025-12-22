男童「剴剴」虐死案定1月27日宣判…高檢署檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照
〔記者楊國文／台北報導〕惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，且是「以虐取樂」，台北地院國民法官庭將劉彩萱重判處無期徒刑，創下虐童案史上最重刑紀錄，劉若琳判18年徒刑，全案上訴；高院今召開言詞辯論庭，高檢署檢察官李允煉稱「『剴剴』是我當檢察官20多年來，看過最慘的兒虐相驗照片」，被害人家屬律師痛批劉家2姊妹「這不是人應該做的事」，檢方建請仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳應加重其刑，劉彩萱2姊妹均稱一審判決不當；全案訂1月27日上午10時宣判。
高院今上午9時30分起，提訊劉彩萱、劉若琳姊妹，召開言詞辯論庭，庭訊吸引婦女團體、民團和關心此案民眾等上百人到庭，擠爆最大的專一法庭，「時代力量」黨主席王婉諭、藝人郁方等人均到場旁聽，被害人家屬均未出庭。
高檢署檢察官首先論告，但簡報時引用剴剴多張被捆綁等照片，劉女2人的律師立即提出異議，審判長廖建瑜認為異議有理，諭知為保護被害人隱私及避免造成旁聽民眾不好的感受，將法庭內大螢幕關閉，簡報內容僅出現在法官以及檢辯雙方的電腦內，但多位旁聽民眾大叫「我要看」、「不要怕被公審」，甚至喊出「投票表決」，罕見出現法庭鼓噪情形。
法警長林峻岱見狀，當場指揮10多名法警進入法庭維持秩序，並安撫旁聽民眾情緒，審判長廖建瑜重申，「被害人也有隱私，請旁聽民眾遵守法庭規則，不得喧譁」。
當檢察官口述「剴剴」幾乎每天遭罰站、毆打、被木乃伊式捆綁、在廁所吃飯、被餵食燒焦食物等情事時，旁聽席多位民眾爆出哭聲，郁方更數度哽咽哭泣不斷拭淚，後來提前離開法庭。
女檢察官林珮菁表示，再過2天就是12月24日聖誕夜，也是剴剴2周年的忌日，試想：「1歲10月大的孩子，在寒冷的冬天，將他裸體關在廁所，這不是酷刑嗎？」，她說，她試過，連10秒都受不了，何況是年幼的剴剴。對1個孩子長期捆綁、罰站，造成他外傷又不給充分的營養，是會致死的，強調剴剴全身有42處大小傷勢，死因是低血溶性休克死亡，很少看到這類死亡案，「太罕見了」，建議高院考量劉女姊妹犯罪手段殘忍，且犯後態度不佳，建請仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳應加重其刑。
劉彩萱、劉若琳的律師均主張北院判決有誤。劉彩萱的律師團指出，北院未審酌她有餵食、照顧剴剴等事實，判決無期徒刑不當，劉若琳的律師則主張，未看到剴剴身上有明顯傷勢，並無預見剴剴有死亡的可能，和其姊劉彩萱間並無犯意聯絡或行為分擔，並非共同正犯，亦未成立幫助犯。
被害人家屬律師指出，剴剴的阿嬤和家屬因無法承受失去剴剴之痛，而選擇不出庭，如同一審鑑定人呂立醫師所說，「此案是教科書級的兒虐案件」，手段殘忍，批評劉女姊妹「這不是人應該做的事」。
北院判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。
劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，兩女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終至於同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。國民法官庭批評劉彩萱「以虐取樂」，判無期徒刑，劉若琳乃共同正犯，判刑18年。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
