男童「吃餅乾掉屑」受虐成植物人 剴剴案後首例求重刑

4歲男童因「吃餅乾掉屑」，遭媽媽同居男友體罰、痛毆，最終成植物人，檢察官求處12年重刑。（圖／TVBS）

高雄發生一起虐童案，一名4歲幼童，只因為吃餅乾掉屑，就被媽媽的同居男友體罰、毆打，導致男童顱內出血，送醫後變成植物人，而檢方在13號偵結起訴，建請法院從重量刑12年有期徒刑，是在剴剴案修法後，全台第一個求處重刑案例。

4歲男童因「吃餅乾掉屑」，遭媽媽同居男友體罰、痛毆，最終成植物人，檢察官求處12年重刑。（圖／TVBS）

這起虐童案發生在今年9月高雄鳳山區，4歲男童和9歲哥哥在家中吃餅乾掉屑，母親的同居男友鄭姓男子因此理智斷線，不僅處罰兩名孩童半蹲，還對4歲男童施加暴力。男童送醫後發現除了顱內出血外，全身傷痕累累，最終成為植物人。雄檢襄閱主任檢察官林志祐表示，鄭姓男子多次以玩遊戲、管教等理由凌虐同住的兩名幼童，參酌被告體型壯碩，犯後始終飾詞狡辯，造成幼童身心發育終身嚴重受傷，檢察官因此建請法院從重量處有期徒刑12年。

檢警調查進一步發現，今年2月鄭姓男子就曾多次咬傷男童，甚至在4到5月間，男童臉部出現瘀青、大腿多處咬痕。令人遺憾的是，從2月到憾事發生的9月15日，這7個月期間，男童就讀的幼兒園都未進行通報。對此，社會局表示將對幼兒園開罰。

男童長期受虐，全身傷痕累累，而男童就讀的幼兒園，7個月間「知而不報」，遭社會局開罰。（圖／TVBS）

目前社會局已介入協助，為兄弟倆聲請緊急保護令，4歲男童轉由安置機構照護，哥哥則交由親屬照顧。然而，有民眾對於檢方求刑12年表示不滿，認為這樣的刑罰不夠嚴厲，擔心未來類似的悲劇可能再度發生。無論如何，這起案件已對男童造成無法挽回的傷害，即使求刑12年，仍無法換回孩子的健康身體。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

