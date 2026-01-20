男童「爬上模型」小人國柔聲勸導 網友怒噴：家長不管嗎

小人國在臉書粉專貼出小孩爬上模型的照片，溫柔呼籲大家共同維護，貼文發布後，瞬間引起大批網友怒批放任的家長。翻攝自小人國主題樂園臉書



桃園市龍潭區知名主題樂園「小人國」近日推出優惠活動，姓名含指定22字即可免費入園，吸引大量遊客湧入園區。不過小人國昨日（1/19）於臉書粉專發出柔性勸導文，指出有遊客讓男童直接站上園區模型，溫柔呼籲遊客珍惜園區內的迷你建築與模型景觀，貼文發布後，網友紛紛痛批家長失職，直言「小編真的太客氣了」。

小人國主題樂園昨日在臉書貼出男童踩在迷你建築模型上的照片，表示園區內的每座迷你建築、模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法、一刀一刻、純手工慢慢打造而成，並非快速複製的裝飾，是累積了時間、技藝與心血的作品。園方強調，「迷你建築區」並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，需耗費漫長時間才能修復完成，「這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。」

小編表示，能理解孩子在迷你世界中，容易把自己想像成「巨人」，並認為那份投入與想像力其實很可愛，「但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜。」呼籲遊客共同守護這些模型，才能讓更多世代看見它的美好。

貼文發布後，網友紛紛搖頭，紛紛表示「這種行為太誇張，根本放任不管」、「小孩不懂沒關係，家長才是最大的問題」、「父母不教，社會會替你們教，現在全台灣都知道了」，還有網友透露，看到其他照片顯示孩子不只一次做出相同的違規行為，家長不但未制止，甚至還拿出手機為違規中的孩子拍照，引起更大公憤，「一件作品是師傅花了多少時間完成，被破壞只需要幾秒鐘」。

在多數留言譴責家長之餘，也有人肯定小人國小編的處理方式，認為文案寫得很溫柔、有教養，展現出園方理性溝通的風度。不過多數網友卻直言，單靠溫柔沒有用，「罰則訂出來提告賠償才有用！如果去新加坡，誰敢破壞！」

