男童「耳朵劇烈疼痛」就醫驚見活蟑螂 驚悚取出畫面曝光

柬埔寨金邊一名男童日前因耳朵劇烈疼痛與持續耳鳴求醫。（示意圖／翻攝自pixabay）





柬埔寨金邊一名男童日前因耳朵劇烈疼痛與持續耳鳴求醫，沒想到醫師檢查後竟在他的耳道深處發現一隻仍在蠕動的活蟑螂。這起驚悚又離奇的醫療案例，近日在社群媒體上引發熱議，相關影片更在網路上瘋傳，至今累積超過千萬次觀看。

男童的母親發現孩子這幾天頻頻抱怨耳朵疼痛。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《Free Press Journal》報導，事件發生於10月23日，男童的母親發現孩子這幾天頻頻抱怨耳朵疼痛，甚至出現耳鳴與睡眠不安等情況，原本以為只是一般的中耳炎或耳部感染，便帶著他前往當地診所就醫。未料醫師使用內視鏡檢查後，竟驚訝地看到一隻活生生的蟑螂正卡在耳道深處，不斷掙扎與移動，讓在場的家屬和醫護人員都倒吸一口氣。

廣告 廣告

由於蟑螂仍然活著，牠的亂爬亂動不僅讓男童感到劇烈不適，也大幅增加取出的難度。醫師為了避免蟑螂進一步鑽入或損傷耳膜，只能以極高的專注力與穩定的手法，使用特殊夾鉗與吸引工具，小心翼翼地操作。影片中可見，醫師在緊張的氣氛中持續嘗試數分鐘後，終於成功將那隻蟑螂完整夾出，結束這場驚魂過程。醫師也強調，蟑螂等昆蟲有時會因溫度或食物氣味誤入人體孔洞，尤其在夜間人熟睡時更容易發生。

男童出現耳鳴與睡眠不安等情況。（示意圖／翻攝自pixabay）

該名男童在蟑螂取出後立即緩解疼痛，情緒也逐漸平復，並未出現耳膜破損或聽力受損等後遺症。醫師事後提醒，這類情況雖然罕見，但在衛生條件較差、蟑螂密度高的環境中仍有可能發生。他呼籲家長務必保持居家整潔，特別是孩童睡覺時應避免食物殘渣或甜食掉落床邊，以免吸引昆蟲靠近。

此外，若孩子出現不明耳鳴、搔癢或疼痛等症狀，應盡速就醫檢查，切勿自行掏耳或滴入液體，以免異物深入耳道造成更嚴重傷害。醫師也強調，蟑螂等昆蟲有時會因溫度或食物氣味誤入人體孔洞，尤其在夜間人熟睡時更容易發生。

這段取蟑螂的影片公開後，在社群平台上迅速爆紅，吸引全球網友圍觀。不少人留言表示「光看影片耳朵都癢起來」、「這是新的恐懼清單項目」、「醫師手法太穩了，專業又冷靜」，也有人心疼地說「孩子一定嚇壞了，好在現在沒事」。