男籃》中華抗日 痛輸26分 和平慘案 神戶重演

中華隊28日在世界盃男籃資格賽第1階段B組預賽遭遇地主日本，不僅全場離譜出現19次失誤，籃板上更以33對49大幅落後，中華隊終場64比90慘敗，苦吞國際賽對戰日本6連敗，兩隊12月1日換到新莊體育館再度交手。

「日本確實該贏下這場比賽，他們的防守策略做得很好，讓我們找不到方法可以適應，打不出我們原有球風。」中華隊總教練圖齊表示，「對方的防守策略讓我們相當驚訝，且成功阻擋了我們進攻，我們必須從中學習。」

廣告 廣告

日本昨天從開賽就壓著中華隊打，開局就打出11比3，關鍵就是除了高柏鎧，中華隊其他球員幾乎都手感低迷，甚至接連出現5次失誤，日本打到第3節甚至領先到31分，末節幾乎都用板凳打完。

高柏鎧雖拿全場最高23分，且有3籃板、2火鍋，卻沒得到太多隊友火力支援，盧峻翔14分、8籃板，竟也發生全隊最多5失誤，林庭謙13分都在下半場得到，生涯首披中華隊戰袍的林書緯替補打9分鐘，得分掛零。

「我也很同意圖齊教練的說法，我們確實相當驚訝受到日本如此積極嚴密的防守。」第3節兩度因為左膝不適退場治療的高柏鎧說，「不過我相信我們很快就可以從中適應，下一次對決會打得更好，我也要準備得更好。」

圖齊堅持排出「一大四小」先發陣容，甚至曾用3名後衛同時上場，企圖打快卻造成內線高度嚴重不足，才會造成中華隊一開賽就崩盤，圖齊說：「相信我們回新莊打將更有壓力，下一戰的12人名單將到周日才決定。」