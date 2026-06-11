女粉追VTuber超專一！消費力飆破7成遠遠甩開男粉絲成「財富密碼」
日本 VTuber 彩虹社母公司 ANYCOLOR 於 2026 年 6 月 10 日公開了「2026 年 4 月期（FY26/4）」最新財務報告。其中就包含了旗下 VTuber 粉絲的性別結構和消費數據。雖然男性粉絲觀看時間高，但女性粉絲的消費利卻遠遠甩開男性，更願意花錢購買周邊來支持自己的推。
根據官方簡報顯示，截至2026 年 4 月底，雖然在 YouTube 觀看時間上，男性觀眾以 54% 的比例略微領先女性的 46%，但在官方周邊商城和粉絲俱樂部使用的帳號系統「ANYCOLOR ID」上，卻有高達 71% 都是女性，兩邊在男性比例上相差了約 25%。
除了眾所皆知彩虹社擁有龐大的女性粉絲外，回顧 ANYCOLOR 過去曾公開的數據，2023 年 4 月時女性粉絲就已經明顯的成長。當時觀看 YouTube 觀眾只有約 40% 是女性，不過註冊 ANYCOLOR ID 的女性卻已經來到 65%，和 2026 年最新數據對比，且超過半數都是 20 到 29 歲的粉絲。
這項數據證實了女性粉絲對於彩虹社和 VTuber 的超高度黏著度。甚至社群上許多網友討論，女性主導的超強消費力，其實不是在 VTuber 產業，更是整個偶像娛樂圈與 ACG 文化發展的縮影。從經典的實體百貨公司的大量女性專櫃設計，願意為情緒價值買單，一直以來都是商家的財富密碼。
更有人分析指出，女性粉絲在追星時非常的專一，而男性則是見一個愛一個，很容易隨著季節和時間轉換成不同的推，所以大多數女性粉絲對於特定偶像的品牌忠誠度都非常高。她們也更樂意把身上的錢全部集中在心儀的對象身上，以重複購買立牌、徽章、杯子與鑰匙圈等周邊的方式全力支持，創造出超強的消費力現象。
相較之下，男性在消費時會更偏向理性與分散，不少男性玩家或粉絲坦承，花錢時還是會考慮到現實中的壓力、社會上的眼光等，所以購買 ACG 或 VTuber 周邊時，會傾向節制原則，甚至是當一個不課金的免費仔。這也導致了男性觀眾在 YouTube 觀看流量上過半，其周邊消費額卻只佔約 3 成的奇特反差。
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