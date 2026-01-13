男粉砸50萬只見面10分鐘還被斷聯 「無名正妹」張香香被告詐欺獲不起訴

網紅張香香被控詐欺，檢方不起訴處分。（翻攝自張香香IG）

網紅張香香曾經獲封「無名小站十大正妹」，遭莊姓男粉絲指控透過直播與私訊話術，誘使他購買大量寫真年曆、烏魚子及刷贈虛擬禮物，前後支付超過50萬元，最終不但沒能與對方交往還被斷聯，氣憤提告張香香詐欺。士林地檢署偵查後，認定屬民事糾紛，難認張香香具有詐欺犯意，依法作出不起訴處分。

根據不起訴書，莊姓男子指控自2023年10月起，在「PIPO LIVE 人氣帶電商平台」觀看張香香直播，並透過私訊互動，之後雙方改以LINE聯繫。期間張香香向莊男推銷寫真年曆，聲稱只要銷售業績達標，公司就會安排她拍電影，並多次強調「還差幾十本就能達標」，希望莊男購買支持。莊男因此透過平台購買年曆，共支付10萬3,271元。 張香香也在IG貼文販售烏魚子，聲稱「若選上年度代言人，可獲海外曝光」、「購買烏魚子可協助捐贈育幼院」等內容，莊男再支付8萬8,800元購買50盒烏魚子。莊男還指控，張香香曾表示若業績未達標，公司將安排她與陌生男子吃飯，希望他能「抖內支持」，他因此向銀行貸款30萬元，儲值至直播平台購買虛擬禮物送給張香香。

廣告 廣告

莊男統計共購買129本年曆，實際僅收到20本；訂購50組烏魚子也未收到實體商品，對方則說已捐作公益；他與張香香僅曾見面一次、不到10分鐘，之後張香香以各種理由拒絕見面，最後完全斷聯，讓他認為被詐欺。 張香香到案後否認詐欺，供稱公司規定主播不得與粉絲私下接觸，年曆與烏魚子均由公司販售，她僅依公司指示在直播中介紹商品。她強調不論抖內或商品銷售金額多少，都是領取固定薪資，不會因業績額外獲利，所以她沒有刻意推銷的動機。 檢方查出，張香香的公司曾於2024年3月13日，以張香香及案外李姓人士名義，捐贈100份烏魚子指定用於惜福餐，據此認定難以證明商品不存在，或完全未用於公益。檢察官認定，雙方確實存在高額金錢往來，但依現有證據，難以認定張香香在銷售商品或勸誘抖內時，具備「不法所有意圖」，依「罪疑惟輕」原則，認定犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分。





更多《鏡新聞》報導

檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審仍獲緩刑

蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍

修國安法禁鼓吹武統 內政部次長：中共幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆