男粉絲瘋傳噁心私訊女藝人拒和解 恐嚇罪判刑3月

高雄一名男子因對某女藝人癡迷，竟透過瘋狂騷擾對方，長達一個月密集傳極度露骨低級且帶有恐嚇意味的訊息，女藝人擔心安危報警逮人，高雄地院近日判處3個月有期徒刑。

高雄地方法院。（圖／資料畫面）

判決指出，蔡姓男子對該名女藝人相當仰慕，竟用假名「李進益」用臉書私訊騷擾，瘋狂傳送私訊時間長達1個月對方，一開始女藝人以為只是瘋狂粉絲單一行為不予理會，未料蔡男持續傳訊且內容越來越噁心，包括「想邊吃奶子邊幹妳」、

「好身材回台灣，晚上來高雄旅館我想幹妳」。

廣告 廣告

因私訊內容日漸嚴重且開始語帶威脅，女藝人擔心自身安危只好向住處轄區新北市新店分局警方報案求助，警方獲報後循線查出蔡男身分，並將案件移交高雄警方偵辦，經通知到案後依法送辦並起訴。

案經高雄地院審理，蔡男坦承犯行且道歉，並表示願意賠償和解，但女藝人認為蔡男行為與網路暴力已嚴重影響其生活拒絕原諒，法官審酌蔡男傳送攻擊恐嚇性淫穢訊息，依恐嚇危害安全罪判處3個月有期徒刑、得易科罰金，全案可上訴。

延伸閱讀

看姊不爽！莽妹「叫Uber Eats」寄刀…要被抓去關了

男子不爽鄰居晚上唱歌太吵 釘槍連射3發洩憤判刑2月

「阿志頭」男勒索景美夜市攤商 3嫌遭起訴求刑1年