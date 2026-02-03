男約女友感按摩！換完紙內褲變「四手聯彈」害他狂噴...一票老司機笑了：老招

男約女友感情慾按摩卻遭狂推銷。示意圖，與本文無關／Freepik

情慾按摩暗藏陷阱！一名男網友抱怨，滑Threads時發現一則廣告，宣稱能提供私密、紓壓且有女友感的情慾按摩，豈料一到現場，換上紙內褲準備享受時，突然現身2名女子，不斷推銷「升級服務」，最終讓他狂噴1萬5。

2女升級服務價格也雙倍

一名男網友在Dcard以「第一次體驗情慾按摩卻慘遭剝皮」為題發文，表示在社群上預約了70分鐘2600元的情慾按摩，到現場後換上紙內褲那一瞬間，突然出現2名女子，稱「多1位服務滋味升級」，半推半就下只好再加2000塊升級成雙人套餐。

推銷整套10萬加值服務 男選泡泡浴也沒享受到

原PO指出，過程中都沒有太多誘惑的動作，反而是不斷推銷10~12萬的「加值服務」，稱能一次獲得全部享受，也不會扣時間，無奈下選擇了1萬元的泡泡浴，不過服務並不周到，感覺只是草草了事，最終付了1.5萬元才順利離開。

回想起當時情景，原PO說，雖然整件事情看似沒有詐騙手段，但過程中不斷被推銷，且身上就只剩下一件紙內褲，要拒絕實在困難，無奈說道「這類消費廣告不再少數，要特別小心應對！我是認為就算不列為詐騙，也有引人上鉤進而用力剝皮之嫌！」

貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「所以你有S嗎？ 如果沒有也太貴了吧」、「你自己都學不乖了還想勸別人哦」、「那麼有錢拿去投資不好嗎」、「妹子按摩師嗎？那麼容易暈？」、「請管住小頭」、「你買機票去泰國洗殘廢澡也不用1萬吧～虧爛」、「多年前的老招了」。



