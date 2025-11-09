男約砲嫩妹「蒙眼口愛」 完事一看竟是「平頭眼鏡男」氣炸提告…網炸鍋：是慣犯

一名男子以為約到嫩妹，結果竟是男子上門。Grok生成圖



新北市出現「男上加男」性侵案件，而且嫌犯還是臭名昭著的慣犯，也讓網路掀起討論。新北市一名章姓男子，在交友軟體假扮嫩妹，誘騙約砲男網友，男網友因「蒙眼」遭章男口交得逞後，拿下眼罩才發現眼前不是嫩妹，而是一名平頭眼鏡男，男網友氣炸報警提告，近期依法起訴。案件曝光後，不少網友發現，這名章姓男子過去就曾以相似方式犯案，竟沒學到教訓又重出江湖。

檢警調查，今年6月間，章男使用交友軟體《JustDating》，以「小咪」為暱稱，以女性大頭貼建立人設，結識男網友阿豪，全程以「生理女」與阿豪互動，且該軟體本就無法與同性交友配對，因此章男明知道阿豪無意與男性發生性行為，仍約阿豪6月27日在新北市樹林某旅社開房間。

當天傍晚時分，阿豪提早到旅社開房間，隨即進入浴室洗澡，20分鐘後章男抵達旅社，將眼罩掛在門把上，再傳訊要求阿豪戴上眼罩躺在床上，阿豪因此無從辨識章男性別。

章男幫阿豪口交得逞後，才同意對方取下眼罩，阿豪定睛一看，約砲對象竟是平頭的眼鏡男，阿豪氣炸，前往警局報案並提告。

檢警清查後發現，章男還是網路騙炮慣犯，早在2022年間犯下類似犯行，事後被判2年徒刑、緩刑4年，沒想到他竟然再度犯案，遂依強制性交罪嫌將章男起訴。檢方依強制性交罪、詐欺得利罪嫌對章男提起公訴，並提醒民眾，性行為需要「真實知情與同意」，刻意隱匿生理性別足以構成侵害他人性自主，並可能面臨重刑。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

