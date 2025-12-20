男網友求歡遭拒 強拉後座性侵嗆「不是妳情我願？」

台中一名女子與男網友相約看電影，未料返家途中拒絕對方求歡後，竟遭到性侵。（示意圖／翻攝自Pixabay）





台中一名女子小花（化名）與男網友阿宇（化名）相約看電影，未料返家途中拒絕對方求歡後，竟遭到性侵。法院審理後，依強制性交罪判處阿宇有期徒刑4年。

判決書指出，2024年4月間，阿宇和小花透過交友軟體認識，雙方相約外出看電影。電影結束後，阿宇駕駛租賃小客車載送小花返家，途中行經小花住處附近巷弄的空地時，阿宇突然停車向小花求歡，遭到拒絕後隨即顯露本性，強行扣住小花頭部並強迫發生關係，隨後更將小花強拉至車輛後座，性侵得逞。

事後阿宇詢問小花「要不要交往」，遭小花憤而掌摑，阿宇竟還反嗆「不是妳情我願嗎，為什麼要搞得我性侵妳」，小花返家後情緒崩潰，並向友人傳訊哭訴，友人立即帶小花前往醫院驗傷並向警方報案。

阿宇辯稱是雙方合意，並提出兩人過往的親暱對話紀錄，強調小花事後還有傳訊息「報平安」，不過對話顯示，除了阿宇傳送「到家告訴我、對不起把妳弄痛了、但是我是認真的！到家一定要跟我說哦、我先開車了」等訊息，小花則僅回覆「到了」，兩人即再無任何對話，

法官經審理後，雙方雖有網路上的曖昧互動，但不代表小花同意與阿宇發生性行為，且小花在法庭上提及案發經過時多次啜泣、情緒不穩，甚至出現創傷後壓力症候群，需依賴儀器舒緩神經，顯見其身心受創嚴重，經審酌，阿宇為滿足私慾，無視小花意願，嚴重侵害性自主權，且事後否認犯行，未見悔意，最終依強制性交罪判處4年有期徒刑。全案仍可上訴。

