男網友留言影射女記者「1500 1H2S」被告加重誹謗 法官判4月有期徒刑

記者楊佩琪／台北報導

一名劉姓男網友不滿前記者馬郁雯報導民眾黨前主席柯文哲密帳「小沈1500」疑為收賄金額，在馬郁雯的臉書上留言「1500 1H2S？」影射從事性交易，被依加重誹謗罪起訴。台北地方法院審理後，認劉男的言論確實足以貶損女方的名譽，且影射1小時1500元根本雙重詆毀，判處劉男4月有期徒刑。可上訴。

柯文哲因涉京華城弊案被起訴，2024年9月間，檢廉偵辦期間，馬郁雯報導檢廉查扣的隨身硬碟中，存放一Excel工作簿帳冊，裡頭出現一筆「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」的紀錄，疑為收受威京集團主席沈慶京1500萬賄款。該報導引發不小討論，不少攻擊性言論也隨之而來。

劉姓男子於同年9月12日在馬郁雯的發文下留言「1500 1H2S？」影射從事性交易，馬郁雯因此報警並且提告，台北地檢署偵辦後，依加重誹謗罪起訴劉男。

對此，劉男辯解，「1500 1H2S？」意思是「1Ｈ 2 Section，1500是下午三點，不是金額」，且為疑問句，又為針對矚目事件的評論，與公共利益有關，可受公評，他沒有冒犯的意圖，「1500 1H2S？」可各自解讀，並未構成犯罪。

曾裁定羈押柯文哲的法官呂政燁審理此案後認為，在劉男留言前，已有不少網友發出與性相關的言論，劉男的留言，在當時也可被解讀為1小時5000元性交易價碼，足認確實貶損馬郁雯的名譽。且不僅詆毀馬郁雯從事性交易，價碼還低到1500元，根本是雙重詆毀，即便馬郁雯為公眾人物，也不應如此任其詆毀私德。考量劉男缺乏尊重他人名譽，犯後未取得原諒，依法判刑4月，得易科罰金。可上訴。

