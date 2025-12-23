男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押

即時中心／徐子為報導



北捷北車、中山商圈19日傍晚5時許發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。正當全台都風聲鶴唳、草木皆兵之際，一名林姓男子卻在網上發文稱「何不跨年開車撞人？」，檢警獲報後迅速鎖定其身分，昨（22）天將林男拘提到案，詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦，檢方今複訊後，認定林有反覆實施犯罪之虞，晚間向法院聲請羈押。





士林地檢署表示，林男網上言論涉嫌恐嚇及煽惑他人犯罪，昨晚將林拘提到案，並搜索其住處，並對其手機進行數位鑑識，經複訊後，認林男有反覆實施犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押。



根據媒體《聯合新聞網》報導，19日台北隨機攻擊案發生後，年約30歲林男上網發文，問「何不等到跨年開車撞人？」，並提及該案兇嫌「是不是都勇者？」，相關貼文引發網友譁然，檢警獲報後介入偵辦。



士檢表示，依高檢署指示，昨已成立「防範恐怖攻擊應變小組」，將即時統一指揮、迅速應變，以確保偵查作為、應變處理及輿情穩定，積極維護社會秩序與民眾生命財產安全。





