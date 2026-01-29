男網友稱母病需醫療費 台中女欲匯8萬元警阻詐

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中林姓女子在網路認識男網友，常聊天聯繫，對方稱「母親身體不適急需醫療費用」，請她協助借8萬元周轉，她到郵局匯款，行員發現有異報案，警方確認為詐騙手法，避免損失。

台中市警察局第一分局今天表示，西區派出所9日上午10時獲報，大全街郵局有一名婦人疑似遭遇詐騙，請警方前往協助。

警方到場了解，48歲林姓女子日前透過通訊軟體LINE認識一名男網友，雙方常聊天聯繫，不久後對方向林女訴苦「母親身體不適急需醫療費用」，請林女協助借款新台幣8萬元周轉，並匯入指定帳戶，她當天到郵局要匯款，行員發現有異立即報案。

員警查看雙方手機對話紀錄，發現對方全程以簡體字溝通，並刻意教導林女若匯款遇行員關懷提問時，「務必保持冷靜，行員才不會多做詢問」，研判為「假交友、真詐財」手法。

經警方說明詐騙集團常用手法，並分享近期實際案例，她才相信自己差點落入陷阱，當場取消匯款，並向警方與行員致謝。（編輯：管中維）1150129