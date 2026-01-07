男網咖睡著店員幫蓋被！下秒彎腰做1事網驚呆 背後目的曝

大陸中心／游舒婷報導

中國網咖近期出現一幕暖心畫面，有店員發現一名顧客坐在座位上睡著，便拿著棉被到座位上幫他蓋上，讓大家看到後都覺得相當暖心，不過店員下一秒卻做了一個動作，讓網友們直呼可能是有心理陰影。

男子在網咖打電動打到睡著，店員貼心幫蓋被。（圖／取自微博）

根據監視器畫面顯示，大陸雲南一間電競網咖內，一名穿著帽T的男子用電腦用到睡著，就這樣在座位上進入夢鄉，店員看到男子睡著，拿了一條被子過來幫客人蓋上。下一步，她則是彎腰，把手放在男子鼻子下確認他的鼻息，確認他是否還有在呼吸。

廣告 廣告

而該名店員似乎不太確定，還找了另一名店員過來確認，倆人反覆確認後，確定該名男子還要再呼吸，才相視而笑離去。有網友表示，店員會如此緊張，可能是看過太多在網咖打電動而不小心猝死的事件，才會趁蓋被子的時候再三確認。

看到畫面後，網友們紛紛留言表示「最佳員工」、「我的關注點在小姊姊上面」、「通宵打遊戲有猝死風險」、「謹慎」、「小姊姊好暖心」。

更多三立新聞網報導

一咳就漏尿？醫師5類高風險族群 更年期漏尿改善方法一次看

穿羽絨外套保暖！男突呼吸衰竭「確診肺炎」醫揭恐怖原因

詐騙新招！吃火鍋也遭殃「4200萬被騙光」他哭：一生積蓄都沒了

老字號餐廳出包！水壺泡消毒水「倒給客人喝」他食道慘被腐蝕

