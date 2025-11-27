男網紅衝家樂福、全聯「隨拆隨吃放架上」挨告 判4至6月徒刑

台灣1名男網紅「詹姆士（呈）」在Instagram擁有2.9萬粉絲，最近他為拚流量，帶著賴姓攝影師，到全聯、家樂福等賣場隨意開封產品「試吃」再放回架上，事後2人被處4至6個月徒刑，皆緩刑2年。

台灣小網紅「詹姆士（呈）」2023年起到台中市內的家樂福、全聯賣場開封食物亂吃又號稱「免費」，受害業者憤而提告。（圖／資料照／翻攝自Instagram@ dai_james0925）

據判決書，這位戴姓男子以Instagram暱稱「詹姆士（呈）」、抖音暱稱「詹姆士說書人」經營該2個帳號，為提升自己的知名度，先是在2023年11月29日凌晨1時許，帶上賴姓男攝影師前往台中市某家樂福門市拍攝，根據賴男所拍畫面，詹姆士趁深夜購物人數不多，隨手拿起貨架上的洋芋片、果汁等商品現場拆封，但他食用一兩口就放回架上，還笑說「可以試吃喔，放回去就好了」、「免費的最好喝，不買了走了」。

2024年1月26日傍晚5時10分許，詹姆士、賴男又到台中市某全聯門市，只見詹姆士又拿起架上的洋芋片、優酪乳吃喝，甚至狂抽濕紙巾，詹姆士一樣說出「希望大家學起來」等語，影片字幕附註「這都免費的」、「繼續搞事」、「客家精神」、「這邊的東西都不太好喝欸」。

當時詹姆士在Instagram發文稱會負起相關責任。（圖／資料照／翻攝自Instagram@ dai_james0925）

這些荒謬的畫面引發網友撻伐，當時詹姆士和賴男說明，公開影片隱藏了他們後續將開封商品結帳的過程，強調「我們所使用的東西都是有結帳的，請各位網友不要再斷章取義，我們做的所有行為，都會負起相關責任」。

詹姆士和相關人員透過公開影片鞠躬道歉。（圖／資料照／翻攝自Instagram@ dai_james0925）

不過網友並不埋單，家樂福、全聯也對2人提出告訴，業者指出，2人的公開影片形同在網路散布「能隨意在賣場開封食品再放回去」的流言，以不實事實指謫2家公司輕忽對賣場食品衛生管理，造成消費者對公司產生食品衛生、安全之疑慮，已貶損公司商譽。

對此，台中地方法院審理時，詹姆士、賴男皆坦承犯行，法官考量2人明知網路傳播快速，卻還是為了流量拍攝不實影片，導致消費者對2公司有商品衛生疑慮，甚至產生不必要的消費恐慌，嚴重侵害2家公司的名譽和信用，也有紊亂商品市場秩序之虞。

但因2人年紀尚輕、素行良好，也以連帶賠償2家公司各20萬元達成調解，戴男（詹姆士）也拍攝影片道歉等，台中地院依2人各犯2個以網際網路犯妨害信用罪，對戴男（詹姆士）合併執行6月徒刑、賴男合併處4月徒刑，皆可易科罰金、緩刑2年。全案可上訴。

