男網紅遇「女狂粉」尾隨、跟拍進醫院男廁！他偷拍片遭外流…氣到提告

社會中心／陳弘逸報導

狂熱女粉絲跟蹤愛慕男網紅到醫院急診室廁所偷拍，被依涉犯無故以錄影攝錄他人性影像罪起訴。（示意圖／Pixabay）

基隆郭姓女子因愛慕男網紅小帥（化名）過LINE匿名社群關注對方行蹤，去年得知他到某醫院急診室，竟尾隨到男廁偷拍對方如廁經過；事後郭女挨告，被檢方依涉犯無故以錄影攝錄他人性影像罪起訴。

據《自由時報》報導，郭女年約30多歲，是小帥的狂熱粉絲，透過LINE匿名社群關注對方行蹤，2025年7月間得知，他要到基隆市某醫院便跟蹤、尾隨到人進入男廁。

未料，郭女竟趁小帥如廁時，用手機伸過隔板，由上往下偷拍，事後將影片PO網，經其他粉絲告知，此事才因此曝光。

廣告 廣告

小帥報警後，警方循線找到郭女；她否認犯行，雖查扣手機也沒發現偷拍影片，但仍依醫院急診室外監視器等證物，佐證犯行。

檢方認為，郭女的竊錄小帥如廁，屬非公開活動及身體隱私部位，且影像內容涉及性隱私，足以引起羞恥或性慾，她依涉犯無故以錄影攝錄他人性影像起訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

屏東死亡車禍害夫妻陰陽兩隔！尪目睹妻遭輾「頭破腦漿外溢」坐地崩潰

砂石車運將「網購雙槍、22發子彈」被抓包！翻出不堪前科…這次刑期翻倍

誤解開放式性關係…極樂渣夫帶小三遊日！他3度找「櫻花妹」享色情按摩

女網友匿名問：男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？真實答案：中肯又殘酷

