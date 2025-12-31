男網路不當留言涉恐嚇公眾 屏警逮人送辦

（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）謝姓男子多次在網路平台發表恐嚇言論等不當留言，屏東警方今天在高雄市區將謝男查緝到案，詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌，送請屏東地檢署偵辦。

屏東縣政府警察局今天透過新聞稿表示，日前接獲報案，有特定帳號於網路社群平台Threads發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐慌言論影響社會秩序，隨即報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。

屏東縣警局表示，獲報後發動專案偵查，展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，今天在高雄市區將25歲謝姓保全查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送請台灣屏東地方檢察署偵辦。

屏東縣政府警察局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民權利，但並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法態度，對於任何發表恐嚇安全言論都力求嚴速查辦，以確保民眾生活安全。

甘炎民再次呼籲民眾共同守護社會秩序，如於網路上發現疑似涉及製造恐慌、威脅公共安全或其他不當言論，可立即向警方反映。（編輯：黃名璽）1141231