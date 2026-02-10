男網路接單門市偷貨 無本生意非法得手近百萬

（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄刑大破獲某連鎖藥妝店多家門市連續竊案，鎖定宋姓男子涉案。警方查出，他甚至經營網購平台低價販售，客戶下單後再偷商品寄貨，得手近百萬，警方逮人後查扣大批美妝商品。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第4隊針對近期轄內竊盜案件進行大數據分析，發現某美妝連鎖賣場多家門市失竊，多間被害商家向警方報案。刑大與三民二分局、鳳山分局、仁武分局共組專案小組，主動與各間門市從遭竊情形進行資料調研，發現犯嫌作案手法、穿著及特徵均屬同一男性犯嫌，再從犯罪行跡進行深度及擴展調閱，鎖定37歲宋男涉嫌重大。

廣告 廣告

專案小組蒐證發現，宋男除涉嫌轄內5起竊案，另涉台南麻豆、善化等區同屬門市2起竊案，經蒐證完畢前往查緝，並在宋男台南市中西區民權路租屋處樓下，正在銷贓前將其查獲。另查扣其租屋處內贓物化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等，還有贓款新台幣5200元等證物。

警方調查，宋男甚至開設蝦皮賣場供客戶下單統計後，再前往連鎖賣場竊取所需供貨，宋男多次製造斷點，在目標門市前幾百公尺徒步前往，並趁店員忙碌之際徒手竊取商品，裝入背包及提包內。

警方和商家統計，宋男以此手法涉及高雄、台南及台中等地近14件連續竊案，商家損失近百萬元。此案除依竊盜罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦，也持續針對宋男在蝦皮賣場販售明細，進行擴大清查追訴。（編輯：黃世雅）1150210