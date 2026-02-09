男縱火刺青店奪2命淪「無期囚徒」放話：出獄殺全家！再上訴確定逃死

記者陳弘逸／台北報導

屏東縣屏東市民享路某刺青工作室3年前遭人縱火，當時年僅19歲許姓兇嫌害死30歲黃姓老闆以及他28歲的陳姓妻子。（圖／資料照）

屏東縣屏東市民享路某刺青工作室3年前遭人縱火，當時年僅19歲許姓兇嫌害死30歲黃姓老闆以及他28歲的陳姓妻子；許男犯後曾表明「殺死他們有何錯？」，開庭時甚至嗆聲「出獄要殺光全家」態度令人髮指。案件一、二審都判處無期徒刑；褫奪公權終身，上訴三審，最高法院今天（9日）再度駁回上訴，全案定讞。

死者家屬曾表示，許嫌應遭判死刑，否則全家人都活在恐懼中。（圖／資料照）

回顧本案，2023年10月當時年僅19歲許姓兇嫌因細故，買1盒火柴與裝有95無鉛汽油的寶特瓶，到刺青工作室縱火，造成30歲黃姓老闆以及他28歲的陳姓妻子重傷送醫，女方於案發當天，一氧化碳中毒及大面積燒傷死亡，至於老闆，搶救8天後宣告不治。

許男被依法送辦，並於偵查期間遭收押；他在羈押期間，跟父母會面時，雖曾吐露認為無辜、有意致歉，不過他也曾表明「我殺死他們（指死者夫妻）有何錯？」，甚至在開庭期間，對死者家屬嗆聲「出獄要殺光全家」態度令人髮指。

當時年僅19歲許姓兇嫌因細故，買1盒火柴與裝有95無鉛汽油的寶特瓶，到刺青工作室縱火。（圖／資料照）

此案，屏東地方法院一審於2024年11月15日宣判，將許男依殺人罪，處無期徒刑；褫奪公權終身。

對此，死者家屬不服，許男跟檢方各自提起上訴，二審高雄分院於2025年10月14日駁回告訴，維持原判決。案件又上訴到最高法院，於今天（9日）駁回上訴，全案定讞。

