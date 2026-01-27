男罹肝癌「12cm腫瘤」1年後竟消失！醫：身體的免疫攻擊機制

全球約有百例「肝癌自發性消失」的罕見案例，發生率約為六萬分之一至十四萬分之一，基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，這種腫瘤在未接受任何治療下奇蹟般消失的現象，雖極為罕見但確實存在於臨床紀錄中。

全球約有百例「肝癌自發性消失」的罕見案例，發生率約為六萬分之一至十四萬分之一。（圖／肝病防治學術基金會提供）

錢政弘分析，免疫反應的誘發可能是關鍵因素之一。一名59歲巴西男子在感染新冠肺炎後，原本12公分且已出現轉移的肝癌，竟在一年後完全壞死消失，連癌症指數都恢復正常。醫師推測，身體在感染時會大量分泌細胞激素，可能進一步啟動針對癌細胞的免疫攻擊機制。

廣告 廣告

腫瘤缺血缺氧也是可能原因。由於肝癌細胞對血液與養分需求極高，當腫瘤生長速度過快導致血流供應不足，或因血栓、血管痙攣使供血受阻時，癌細胞可能因缺氧而壞死。研究記錄顯示，部分患者在洗腎、重大手術或大量失血後，因血流變化導致腫瘤縮小甚至消失。

一名63歲日本男性在住院治療骨折期間嚴格戒除菸酒，原本6公分的肝癌竟完全消失。(圖/中天新聞)

致癌物質的戒除同樣可能對癌症產生影響。一名63歲日本男性在住院治療骨折期間嚴格戒除菸酒，原本6公分的肝癌竟完全消失。醫師推測，戒除致癌因子及手術引發的發炎反應可能共同活化免疫系統，進而抑制癌細胞生長。

錢政弘強調，分享這些案例並非鼓勵癌友放棄治療，而是希望讓患者在困境中保有希望。他指出，即使面臨洗腎、重大手術或感染等挑戰，也有可能成為觸發腫瘤退縮的轉機，尤其戒除菸酒永遠不嫌晚，是每位癌友都可以主動改變的起點。

延伸閱讀

擴散條件差！氣象粉專：中南部空氣奇差無比「霾害嚴重」

絕世好老公！陸男用「家人生日」選號中3千萬 淡定給老婆照常上班

歐洲防務可以沒有美國支持？北約秘書長呂特：繼續做夢吧