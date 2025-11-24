男老師上課舉例「拿竹筷戳他X眼」 女高中生批不舒服檢舉性騷！校方懲處遭法院撤銷

台南女中一名男性公民老師上課舉例被學生認為太露骨，校方認為構成性騷祭懲處。（翻攝自Google Maps）

台南女中一名男性公民老師在課堂上講授法律問題時，舉例「一個男生把另外一個男生壓住，然後拿竹筷子去戳他的屁眼，這樣的行為是性騷擾罪還是強制性交罪」等內容，讓女學生覺得不舒服，向校方檢舉男師性騷，校方對男師記1次申誡，男師不服懲處提出申復遭駁回，遂提起行政訴訟救濟；法院審理後認為男師是在課綱範圍內講授罪刑法定原則概念，難認其言詞構成性騷擾，判決校方撤銷原處分。

據報，台南女中一名男性公民專任教師，在2022年3月被檢舉在課堂中發言涉及性騷擾，並於同日進行校安通報。女學生指出，男師在講授法律問題時舉例「一個男生把另外一個男生壓住，然後拿竹筷子去戳他的屁眼，這樣的行為是性騷擾罪還是強制性交罪」，稱他以此為例講了很多堂課，大概有3堂課每節上課都有講到。班上同學反應尷尬，下課後也相互討論老師怎麼這樣講。也有女學生說對這個例子感到不舒服，老師又換了一個例子繼續講解，諸如「男男用竹筷子捅屁眼是否為性交行為」，有學生聽了震驚，認為不恰當，覺得過於露骨，甚至希望撤換公民老師。

校方性平會開會討論後認定男師的言行構成性騷擾，但情節輕微，決議依《性平法》第25條第2項命男師限期完成4小時自費心理輔導及8小時性平教育，並記申誡1次部分、移請考核會懲處。

男師提申復遭駁回 再提行政訴訟和台南女中對簿公堂

男師不服處分，提出申復又遭校方駁回，他向教育部申訴也被駁回、不受理，因此向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

男師主張，校方在做成申誡處分前沒有給他陳述意見機會，並強調他的言論是在講解《刑法》對「性交」法律名詞之定義，屬高價值之學術言論，原處分侵害他的言論及講學自由，且他所說的內容符合課程綱要的學習目標，探討議題內容的必要言論，難謂性騷擾，認為校方報告混淆「學術性言論」與「猥褻性言論」的概念。

校方則認為，男師應該考量他們是女校，在純女性的高一班級環境下，避免使用讓一般人產生性意味的連結以及不受歡迎的言詞，並指男師所謂的「高價值之學術言論」主張只適用在大學教育，而他們是國民教育。

法院審理認為，根據調查報告顯示，不是所有的女學生都覺得不適，且在法學教科書也確實曾出現過「插入」等類似字詞。若因為老師用這類案例舉例讓第一次聽聞的學生感到驚嚇或不適，就要老師不得引用妨害性自主罪章相關案例，反而無助學生認知《刑法》關於妨害性自主罪章之立法沿革與法律明確性原則等概念之學習。

法院難認男師的言詞有不具性平意識或性別偏見、歧視的情況，因此認定校方原本的處分不符合法律規定，判決裁定撤銷申誡、自費心理輔導等相關處分，可上訴。

