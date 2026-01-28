男老師凌虐國小學童定讞後 二審判賠217萬元

（中央社記者劉世怡台北28日電）劉姓前國小老師常辱罵並以鼓棒打男學童頭臉、生殖器，致學童身心傷害，劉已定讞服刑，家長提告求償，二審今判劉賠償新台幣217萬餘元，可上訴。

全案緣於，劉姓男子於民國107年期間擔任北部某國小音樂、聽覺藝術課老師，與10歲、國小五年級的受害男學童為師生關係，因劉男的6歲兒子在107年8月30日要進入國小唸一年級，委託受害男學童在校時照顧其子。

判決指出，劉男涉常在音樂教室內以鼓棒抽打男學童頭臉、小腿等部位，造成男學童身體折磨，並進行辱罵、恫嚇甚至抽打男學童生殖器；男學童曾因不堪受虐，向母親透露遭責罰情事，劉男得知後，反而更嚴重凌虐男學童，導致男學童不敢再將實情完整告知父母。

男學童長期處於身心受虐、孤立無援情況，108年4月中旬起開始出現頭暈、腹痛與持續腹瀉等症狀，由父母先帶往醫院就診，之後男學童在六年級上學期開學後，即開始發生多次解離狀態。

判決表示，男學童最後無法正常就學與生活，醫院診治確診因受劉男的凌虐而罹患創傷後壓力症，合併解離、轉化症狀、焦慮及身心症狀。男學童歷經長期診治，生活、學業表現近期方見穩定。

刑事部分，劉男被依妨害幼童發育罪判處4年6月徒刑定讞，已入監服刑。

男學童的父母提起民事訴訟，向劉男提告求償，一審判決劉男應賠償男學童477萬餘元、男學童的父母各100萬元。劉男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審依據男學童的病歷資料、司法精神鑑定報告等，可證明劉男的凌虐行為，與男學童患病有相當因果關係。

二審參酌男學童已花費醫療費用、自學所需而購買國高中教材等用品，參酌兩造身分、資力、劉男加害程度，以及一審未審酌男學童、父母現狀，酌定慰撫金過高，經扣除國小已賠償40萬元，今天改判劉男應賠償男學童117萬餘元、男學童的父母各50萬元。可上訴。（編輯：陳清芳）1150128