男老師持鼓棒虐5年級童致PTSD 入獄服刑判賠217萬

台北市某國小前音樂老師劉姓男子，於2018年至2019年間徒手並多次以鼓棒虐打一名男童，造成嚴重身心傷害，已依妨害幼童發育罪判刑定讞並入獄；民事求償部分，高等法院今（28日）認定一審慰撫金過高、男童經治療狀況穩定，改判劉男應賠償男童及其父母共計217萬餘元，仍可上訴。

劉男於2018年9月至10月底間要求一名五年級男童協助照顧其剛入學的一年級兒子，因認為男童未盡責任，竟在音樂教室內長期徒手或以鼓棒抽打男童頭臉、小腿與私密處等部位，並伴隨辱罵，甚至出言威脅不能說出去，導致男童長期處於恐懼與孤立無援狀態。

男童自2019年4月起陸續出現頭暈、腹痛、腹瀉等症狀，六年級後更頻繁發生解離、暈厥、尖叫等情形，經醫院診斷，確認罹患創傷後壓力症候群，合併解離、轉化、焦慮與身心症狀，已嚴重影響其就學與日常生活。

刑事部分，劉男被依妨害幼童發育罪判處4年6月徒刑定讞，已入監服刑；男童父母另提起民事求償，一審判決劉男須賠償男童477萬餘元、父母各100萬元，共計677萬餘元。

劉男不服上訴，高等法院今日審酌男童醫療支出、自學所需費用、雙方身分與資力，並考量男童經長期治療後生活與學業狀況已趨穩定，認定一審慰撫金過高，扣除校方已賠償的40萬元後，改判劉男應賠償男童117萬8,062元、父母各50萬元，合計217萬8,062元，全案仍可上訴。

