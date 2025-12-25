男耶誕夜「狂砸玻璃」引恐慌！醫揭真相：不是故意的

社會中心／李明融報導

台北捷運昨（25日）晚間一列行經新店線「北門站」往象山方向的列車上，一名約40歲男子突然情緒失控，用手中的雨傘狂砸車廂玻璃，由於距離19日北捷隨機砍人事件僅隔一週時間，時機敏感加上當時巨大的碰撞聲與咆哮聲立刻引發民眾恐慌以為又有攻擊事件發生，在車廂間瘋狂逃竄，混亂中導致一名7旬老婦摔傷送醫。據警方初步調查，該名男子疑似恐慌症發作，導致情緒崩潰失控而出現揮舞雨傘、敲擊物品的過激行為，對此，有精神科醫師解釋，恐慌症並非個性問題，更不是故意製造騷亂，患者當下往往是被自身的身體反應嚇到，才會出現看似激烈的行為。

廣告 廣告

男耶誕夜「失控狂砸玻璃」民眾逃竄！疑恐慌症發作⋯醫揭真相：不是故意的

耶誕夜北捷疑似有男子恐慌症發作，造成民眾誤以為又有攻擊事件瘋狂逃竄。（圖／Threads帳號@hcw0928授權提供）耶誕夜晚間8點33分左右，有網友在社群平台PO影片並表示「看見男子拿傘咆哮敲打，所有人瞬間撤退，後方車廂的人完全不知道發生什麼事，跟著集體恐慌、推擠下車，一堆人連隨身物品都掉在車上沒帶走」，過去大家看到男子的行為，可能只是報警或是避開，但距離張文隨機砍人事件才不久，整個社會充滿「草木皆兵」的氛圍，因此遇到類似事件，大家第一反應是「奪門而逃」，甚至造成二度推擠傷害，捷運車廂內都是乘客散落大量包包、鞋子等隨身物品。北捷公司與警方獲報後，立刻在北門站派駐站務及救護人員處理，警方初步調查，該名男子疑似因「恐慌症」急性發作，導致情緒崩潰失控而出現揮舞雨傘、敲擊物品的過激行為。目前警方已將其帶回釐清動機，並通知家屬協助。

男耶誕夜「失控狂砸玻璃」民眾逃竄！疑恐慌症發作⋯醫揭真相：不是故意的

北捷前一週才發生駭人的隨機砍殺事件，社會充滿「草木皆兵」的氛圍。（圖／民視新聞）

精神科醫師指出，「恐慌症」為焦慮疾患的一種，患者常在無預兆下突然出現心悸、胸悶、呼吸急促及強烈恐懼感，甚至產生「瀕臨死亡」的錯覺。醫師邱震寰強調，恐慌發作常發生在如捷運車廂、電梯等密閉或人潮擁擠的環境，由於患者會被劇烈的身體反應嚇到，才可能出現看似激烈的避險行為，但這並非暴力傾向或刻意騷亂，且透過藥物與心理治療多能獲得良好控制。需注意的是，單次發作不代表患病，若出現「反覆發作」並對此產生長期焦慮，才符合臨床診斷，呼籲大眾應以理解代替恐懼，協助患者走出焦慮陰影。

若遇到身邊的人恐慌症發作時，可以四招冷靜應對：



１．保持空間，避免刺激 與患者保持適當距離，並避免圍觀、指點或大聲喧嘩。過多的關注與刺激往往會加劇患者的心理壓力。



２．口頭引導，平穩呼吸 以平穩、輕柔的語氣提醒對方：「你現在很安全，試著慢慢地呼吸。」切勿強行制止或壓制其肢體動作。



３．移至通風處，建立安全感 在對方允許的情況下，引導其移動到通風、空曠或能快速離開的區域（如捷運月台），緩解環境帶來的窒息感。



４．必要時通報，尋求專業協助 若患者情緒持續惡化、無法緩解，請立即通報站務人員、警衛，或撥打 119 求助。

＊醫師強調： 恐慌發作通常會在數分鐘後自行緩解。此時，旁人「穩定的情緒與安靜的陪伴」就是最好的良藥，能有效降低患者的受驚嚇程度，並防止現場場面進一步失控。＊

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：男耶誕夜「失控狂砸玻璃」民眾逃竄！疑恐慌症發作⋯醫揭真相：不是故意的

更多民視新聞報導

張文哥哥致歉手寫信曝動機？揭親弟「遭霸凌過往」

張文隨機砍人引恐慌！「長髮哥PO文」突遭無辜出征

隨機殺人疑有第三波？張文「第二基地」預訂聖誕節入住

