男股票當沖虧70萬衝券商理論 券商指全自行操作

吵啥？高雄一名男子衝到證券公司大吵，吵到警方都來了！原來男子操作股票當沖交易，半年虧損70萬，還違約交割要被送辦，他認為自己是新手，認為證券商沒有告訴他有模擬交易系統，可以先演練，減少正式交易時的風險，爆發口角不過券商則指全是男子自行下單操作，並沒有營業員鼓吹，所以虧損應該是男子自己負責。

證券公司人員vs.男子：「哪有這回事，手續你們要拿，血你們要吸，XXXXXX。」

辦公大樓的門口，這名男子對著證券公司的人員大罵，罵到證券公司報警，員警到場隔開雙方，男子的怒火還是無平熄，男子指控到這間證券公司，開戶做股票當沖，公司只告訴他用手機APP下單就好，他因為是新手詢問模擬操作平台，對方都說沒有。

當事男子：「有沒有模擬單這個東西，就是模擬倉確實有在XQ，但是他們告訴我說沒有，它明明就有電腦版網頁的MIT出價單的功能，MIT這個可以去查，明明公司就有不預知風險，完全不預知風險，問什麼什麼都說沒有，讓我虧損了非常多的錢。」

而男子所說的是股票當沖模擬交易，透過虛擬資金，練習先買後賣，或先賣後買，當日沖銷操作，學習掌控風險，主要平台有XQ理財寶，男子說因為券商的不負責，他半年虧不少錢。

當事男子：「我現在違約交割，我是被騙的，我現在被通報我現在被通報。」

而證券商方面則指因為公司系統，無法連上模擬交易平台，有告知對方這部分有問題，但是對方可以自行去網路下載，至於對方股票當沖下出價單，或是利用閃電下單，全是自行決定操作，並沒有營業員鼓吹，造成的虧損應由當事人負責。

