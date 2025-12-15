男胖到135公斤陷換心危機 「這樣做」成功助病態肥胖者逆轉心衰危機

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】現代人生活型態改變，導致肥胖問題日益嚴峻。由於肥胖往往伴隨糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病，更讓患者在生活與健康上飽受困擾。台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲強調，病態肥胖若缺乏完整醫療評估，恐難真正改善，唯有跨團隊的全方位照護才能讓病人「減重也重生」。

女患者多重共病 專業手術助半年健康甩50公斤

針對態肥胖的複雜性，李旻憲主任分享兩個院內的個案。一名女病人，因嚴重肥胖併發多項疾病，曾嘗試運動及藥物等方法均無法奏效，最終選擇外科手術，在台中慈濟醫療團隊密切協助下，半年減重50公斤，疾病症狀大幅改善。

BMI 46重症患者 靠微創縮胃手術逆轉「換心」危機

另一名重症男病人，BMI值高達46，左心室射出分率僅34.7%，家屬一度被告知需準備換心。但後來在台中慈濟醫療團隊的縝密評估與完整照下，接受微創胃縮小手術，術後5個月體重大幅下降，高血壓與高血糖也同步緩解；一年後心臟功能更回升至62.8%的正常範圍，徹底解除換心危機，讓家屬直呼「不可思議」。

台中慈濟代謝減重中心認證雙重肯定 近3千例成果亮眼

「手術不是解答的終點，而是治療的起點。」李旻憲主任強調，對於病態肥胖患者，雖然微創減重及代謝手術是一條高效途徑，但絕非一勞永逸。這類減重病患，需要的是整合式、以病人為中心，結合護理師、營養師與個案管理師共同參與的治療與照護模式。從術前評估、術後追蹤到生活管理，都需長期陪伴，才能確保治療安全並達到最佳成效。

病態肥胖勿拖延 專業代謝團隊助防疾病惡化

李旻憲主任也提醒，BMI值超過37.5、或BMI值達32.5且已有糖尿病、高血壓等併發症，或BMI值大於27，同時伴隨糖尿病的民眾，都應主動諮詢專業代謝團隊。他呼籲，當飲食與運動無法改善病態肥胖時，應積極與醫師討論微創代謝手術的必要性，以避免疾病惡化，影響健康。

