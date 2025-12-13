男胖到135公斤險沒命！ 胃縮小甩49公斤解除「換心危機」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

現代人肥胖問題日益嚴重，更是百病之源。台中慈濟醫院就收治一名體重高達135公斤的男病人，身體質量指數（BMI）達到46，不但有糖尿病，更嚴重的是左心室每次收縮射出的血液量僅有34.7%，已達心臟衰竭程度，成為被醫師建議考慮換心的高風險個案，透過醫療團隊各方面評估，決定接受胃縮小手術，術後成功減重49公斤，各項數值改善，更一舉解除換心危機。

台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲表示，男子在醫療團隊詳列全方位照護方案之下，術後五個月後減重49公斤，高血糖及高血壓均緩解，且術後一年左心室每次收縮射出的血液量回升至62.8%的正常範圍，解除換心危機，連家屬都感到不可思議。

廣告 廣告

李旻憲指出，現代人生活型態轉變，肥胖問題日益嚴重，且常伴隨糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病，一旦遭遇飲食、運動或藥物難以控制體重和代謝問題，考慮採用微創減重及代謝手術時，仍應與醫療團隊確認從手術、護理、營養等方面的完整方案，才能確保扭轉病態肥胖，重拾健康人生。

台中慈濟醫院收治的另一位女病人，也因嚴重肥胖併發呼吸衰竭、脂肪肝、糖尿病等多重共病，儘管嘗試包括運動、減肥藥等多種減重方法，都不能奏效，最終決定接受外科手術，終於在術後半年減重50公斤。

李旻憲強調，所有個案不是手術就一勞永逸，都需要建立堅實的跨專業團隊，包括護理師、營養師和個案管理師，從術前評估到術後持續追蹤，提供整合式、以病人為中心的個別化服務，並要長時間陪伴，才能確保每一位「重量級」病人得到安全與最好照顧。

台中慈濟醫院統計，自2019年成立代謝及減重中心以來，至2025年已累積近3000例成功案例，維持千分之一極低的併發症、死亡率為零。

李旻憲提醒，改善肥胖不是意志力問題，而是需要專業介入的慢性疾病。建議三類人應積極與醫師諮詢代謝問題：一為體重除以身高平方(kg/m2)也就是身體質量指數BMI大於37.5；二是BMI達32.5並伴隨糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等肥胖併發症；三為BMI大於27並伴隨糖尿病的人。

照片來源：台中慈濟醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

變冷就陷情緒低潮… 小心「季節性情緒障礙」五大表徵！

她一日數回「針狂刺臉」發疼！ 頑固性三叉神經痛一纏20年

【文章轉載請註明出處】