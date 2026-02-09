男胸口突像「大石頭」壓迫！3條血管阻塞

▲個案突然感覺胸口明顯壓迫感，到醫院檢查發現是急性心肌梗塞。（示意圖／取自 Pixabay ）

[NOWnews今日新聞] 一名42歲男子本身體格魁梧、體重超過110公斤，雖有長達20年的吸菸史，但平時自認年輕、體力不錯，從未特別留意心血管健康。日前，患者突然感到胸口有明顯「壓迫感」，伴隨大量冷汗和呼吸困難，到醫院檢查發現是「急性心肌梗塞」，且3條主要冠狀動脈皆出現嚴重阻塞，經緊急治療驚險撿回一命。

該名42歲個案到院時，心電圖與抽血檢查已顯示心肌正持續受損。病人形容，當下「胸口像被大石頭壓著」，不只疼痛還全身冒冷汗、喘不過氣，但北市魏芳醫院院心臟內科醫師王婕瑜表示，其實這都是身體發出的高度危險警訊。

心肌梗塞常被誤認胃痛 脂蛋白(a)多與遺傳有關

王婕瑜指出，這類由心臟引起的胸痛，常被誤以為只是胃痛、太累或姿勢不良，但其特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同。

王婕瑜說，更令人警覺的是，患者年僅40出頭，血管阻塞程度卻比許多高齡患者還要嚴重。進一步檢查發現，患者不僅「壞膽固醇」數值明顯過高，還有「脂蛋白(a)」遠高於一般人。

王婕瑜解釋，脂蛋白(a)是一種和遺傳有關的膽固醇，特別容易黏附在血管壁上，長期累積形成斑塊並增加血栓風險。與一般膽固醇不同的是，這類問題往往不是靠少吃油或運動就能完全改善，若未及早發現，很可能在年紀尚輕時就引發嚴重的心血管事件。

天冷血管易收縮 心肌梗塞風險增

由於患者3條冠狀動脈皆嚴重狹窄，醫療團隊採取「分階段治療」策略，王婕瑜提到，可優先打通導致此次心肌梗塞的關鍵血管，讓血流迅速恢復，待病況穩定後，再分別處理其他狹窄病灶，以降低後續風險。經過治療後，患者已戒菸並開始減重，並依醫囑規律服藥，積極控制血壓、血糖與血脂，持續追蹤心臟狀況。

近期氣溫變化明顯，王婕瑜提醒，天冷時血管容易收縮、血壓上升、心跳加快，對原本血管狹窄的人來說，特別容易誘發心臟缺氧甚至心肌梗塞，是心血管疾病的高風險時期。

男性45歲以上、女性55歲以上，應定期接受心血管相關檢查。王婕瑜建議，除了血壓、血糖與血脂外，若有家族病史，也可進一步檢測脂蛋白(a)，切勿因年輕或自覺體力好，就忽略胸悶、胸痛、冒冷汗或喘不過氣等警訊，及早就醫，往往能救回一條命。

